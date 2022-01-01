На Волині фітнес-тренерка пішла служити в тероборону. ВІДЕО

Анастасія Чак до повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювала фітнес-тренеркою.



Тепер дівчина – психологиня у Волинській бригаді територіальної оборони. Чому обрала такий шлях Анастасія Чак Розповіла



Дівчина закінчила військову кафедру Луцького Національного технічного університету. Каже: з дитинства мріяла стати військовою, як батько, володіти зброєю навчилася ще до несення військової служби, постійно їздила на стрільби.



24 лютого звернулася в обласний терцентр комплектування, аби служити, але їй відмовили. На військову службу до 100-ої бригади тероборони Волині потрапила у серпні. Каже: обрала спеціальність психолога, щоб допомагати іншим.



У 22-річної психологині кожен ранок починається із шикування о 8:00. Далі, – розповідає Анастасія, – робота у кабінеті та виїзди до військовослужбовців у роти та підрозділи.



"У зв'язку із війною, новинами багато звертається, що психологічний стан військовослужбовців деяких є понижений. Я їм допомагаю цей психологічний стан підняти. У нас все на вищому рівні", – говорить психологиня.



Після закінчення війни Анастасія Чак каже, що військову службу не залишить. Планує об'їздити всю Україну, щоб побачити її нову, відбудовану.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молодша лейтенанткадо повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювала фітнес-тренеркою.Тепер дівчина – психологиня у Волинській бригаді територіальної оборони. Чому обрала такий шляхРозповіла Суспільному Дівчина закінчила військову кафедру Луцького Національного технічного університету. Каже: з дитинства мріяла стати військовою, як батько, володіти зброєю навчилася ще до несення військової служби, постійно їздила на стрільби.24 лютого звернулася в обласний терцентр комплектування, аби служити, але їй відмовили. На військову службу до 100-ої бригади тероборони Волині потрапила у серпні. Каже: обрала спеціальність психолога, щоб допомагати іншим.У 22-річної психологині кожен ранок починається із шикування о 8:00. Далі, – розповідає Анастасія, – робота у кабінеті та виїзди до військовослужбовців у роти та підрозділи."У зв'язку із війною, новинами багато звертається, що психологічний стан військовослужбовців деяких є понижений. Я їм допомагаю цей психологічний стан підняти. У нас все на вищому рівні", – говорить психологиня.Після закінчення війни Анастасія Чак каже, що військову службу не залишить. Планує об'їздити всю Україну, щоб побачити її нову, відбудовану.

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