На Волині фітнес-тренерка пішла служити в тероборону. ВІДЕО

На Волині фітнес-тренерка пішла служити в тероборону. ВІДЕО
Молодша лейтенантка Анастасія Чак до повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювала фітнес-тренеркою.

Тепер дівчина – психологиня у Волинській бригаді територіальної оборони. Чому обрала такий шлях Анастасія Чак Розповіла Суспільному.

Дівчина закінчила військову кафедру Луцького Національного технічного університету. Каже: з дитинства мріяла стати військовою, як батько, володіти зброєю навчилася ще до несення військової служби, постійно їздила на стрільби.

24 лютого звернулася в обласний терцентр комплектування, аби служити, але їй відмовили. На військову службу до 100-ої бригади тероборони Волині потрапила у серпні. Каже: обрала спеціальність психолога, щоб допомагати іншим.

У 22-річної психологині кожен ранок починається із шикування о 8:00. Далі, – розповідає Анастасія, – робота у кабінеті та виїзди до військовослужбовців у роти та підрозділи.

"У зв'язку із війною, новинами багато звертається, що психологічний стан військовослужбовців деяких є понижений. Я їм допомагаю цей психологічний стан підняти. У нас все на вищому рівні", – говорить психологиня.

Після закінчення війни Анастасія Чак каже, що військову службу не залишить. Планує об'їздити всю Україну, щоб побачити її нову, відбудовану.


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Теги: Волинь, тероборона
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