Сили оборони успішно відбили атаки окупантів на Донеччині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах України. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни низки населених міст.Зокрема постраждали Харків, Костянтинівка, Соледар, Бахмут, Чумаків, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід та Мирне. Дніпропетровська область та місто Очаків зазнали ударів іранських ударних безпілотників. Шість із дев’яти вдалося збити українським захисникам.Для своїх злочинів противник продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники.За минулу добу, 14 жовтня, окупанти завдали 6 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснили 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Наситуація не зазнала суттєвих змін.На інших напрямках противник здійснював обстріли:— з реактивної артилерії в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області. Також окупанти проводили розвідку в районі населеного пункту Блешня Чернігівської області з використанням безпілотника, який вдалося збити;на Слобожанському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Гатище, Вовчанські Хутори, Стариця та Дворічне;— з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Греківка, Григорівка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Надія, Нововодяне, Ольгівка, Першотравневе, Роздолівка, Табаївка, Терни та Ямполівка;— з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Одрадівка, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк;— з танків та артилерії в районах населених пунктів Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське, Мар’їнка та Красногорівка.На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.Росіяни обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 20 районів населених пунктів. Серед них — Велика Новосілка, Времівка, Золота Нива, Вугледар, Павлівка, Микільське та Новоданилівка.Навогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів уздовж лінії зіткнення.Дані про окупантівЗа наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк за цей тиждень надійшли приблизно 100 поранених.У місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних у лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць.Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію росії смертність серед них перевищує 50%.За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні у Запорізькій області.Так, внаслідок ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак уражено приблизно 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. У районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала близько 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 9 безпілотників.Ракетні війська й артилерія за добу уразили 4 пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 12 складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та 20 інших важливих цілей.