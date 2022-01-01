Вперше за 30 років: український міністр очолив Раду керуючих Світового Банку та МВФ

Міністра фінансів України Сергія Марченка обрано головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік. Україна отримала цю посаду вперше за 30 років участі в організації.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Сергій Марченко. За його словами, це дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-членами Світового Банку та МВФ, - пише Obozrevatel.Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. "Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ. За цей довгий час ми створили надійні та прозорі партнерські відносини. І я щиро вдячний нашим друзям та партнерам за довіру", – написав Марченко.Раніше стало відомо, що виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. При цьому зазначену суму вже надіслали Україні.Так, розширення (так зване антишокове продовольче вікно) передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, які страждають на суттєвий дефіцит платіжного балансу, спричинений глобальною продовольчою кризою.