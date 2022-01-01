У Луцьку погасили нову поштову марку, присвячену ЗСУ. ВІДЕО





Про це Іван Люсак.



На Волинь надійшло 17 тисяч марок.



Іван Люсак каже: на придбання марок "Слава Збройним силам України!" немає обмежень, як у попередні рази. Марковий аркуш складається з шести поштових марок, де зображені бійці різного виду і роду військ.



"Вартість маркованого аркуша складає 120 гривень. Із цих 120 гривень 48 гривень – це благодійна складова, внесок, який буде перерахований Збройним силам України для підтримки", – говорить Іван Люсак.



Однією з перших купила нову серію марок лучанка Леся в знак вдячності всім, хто боронить українську землю. Каже: в її родині на передовій служить племінник.



"Наші герої, їм треба віддати шану, честь. Завжди пам’ятати, як нам добре тут спиться і як там їм служиться, як там захищати нас", – говорить жінка.



"Випуск нових марок на честь ЗСУ підіймає бойовий дух військовослужбовців та об’єднує усіх, хто наближає Перемогу", – каже командир Волинської бригади тероборони Руслан Ткачук, який прийшов на процедуру спецпогашення нової марки.



До поштової марки також випустили шість художніх конвертів та шість листівок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в День захисників і захисниць України погасили нову поштову марку "Слава Збройним силам України!", тираж якої – мільйон примірників.Про це Суспільному розповів директор Волинської дирекції "Укрпошти"На Волинь надійшло 17 тисяч марок.Іван Люсак каже: на придбання марок "Слава Збройним силам України!" немає обмежень, як у попередні рази. Марковий аркуш складається з шести поштових марок, де зображені бійці різного виду і роду військ."Вартість маркованого аркуша складає 120 гривень. Із цих 120 гривень 48 гривень – це благодійна складова, внесок, який буде перерахований Збройним силам України для підтримки", – говорить Іван Люсак.Однією з перших купила нову серію марок лучанка Леся в знак вдячності всім, хто боронить українську землю. Каже: в її родині на передовій служить племінник."Наші герої, їм треба віддати шану, честь. Завжди пам’ятати, як нам добре тут спиться і як там їм служиться, як там захищати нас", – говорить жінка."Випуск нових марок на честь ЗСУ підіймає бойовий дух військовослужбовців та об’єднує усіх, хто наближає Перемогу", – каже командир Волинської бригади тероборони Руслан Ткачук, який прийшов на процедуру спецпогашення нової марки.До поштової марки також випустили шість художніх конвертів та шість листівок.

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