Співробітники ФСБ та ПВК Вагнера втекли до Франції та свідчать про злочини Росії



у Франції та дають свідчення про військові злочини Росії, в тому числі в Україні, а ЗМІ готують матеріал за свідченнями одного з них.



Співробітниця ФСБ має інсайд, пов'язаний із вторгненням в Україну і "процесами, що останнім часом відбуваються, по лінії департаменту контррозвідки і Міноборони". Про це у п'ятницю, 14 жовтня, пише The Insider з посиланням на главу проекту Gulagu.net та правозахисника Володимира Осєчкіна, - пише



За його словами, обидва опинилися в одному літаку випадково і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони до служби безпеки аеропорту.



"Побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, спочатку було вирішено, що це дві різні особи відправили один квиток, потім з'ясувалося, що одна людина сидить у 28 ряду, друга - у 29-му.



Обидва синхронно пішли запитувати про політичний притулок та міжнародний захист, це виглядало дуже дивно - кожен з них вирішив, що другий тут по його душу. У французької поліції та службі безпеки аеропорту теж виникли підозри, ситуація була нестандартна", - розповів Осечкін.



Він зазначив, що співробітник ПВК розповів, як було створено військове формування при Міноборони РФ, як держава створила систему фінансування та забезпечення ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області.



Співробітниця ФСБ володіє інформацією, пов'язаною з документообігом, у тому числі з вторгненням в Україну, і щодо процесів, що відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки та Міністерства оборони.



Осєчкін додав, що, ймовірно, співробітниця ФСБ і "вагнерівець" отримали політичний притулок, оскільки їх життям загрожувала небезпека: "Коли члени путінської системи виходять із неї, вони стають ворогами системи.



Повідомляється, що за останні місяці вже кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з Росії та попросити притулку. Вони також дають свідчення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітниця ФСБ та член ПВК Вагнера запросили політичний притулоку Франції та дають свідчення про військові злочини Росії, в тому числі в Україні, а ЗМІ готують матеріал за свідченнями одного з них.Співробітниця ФСБ має інсайд, пов'язаний із вторгненням в Україну і "процесами, що останнім часом відбуваються, по лінії департаменту контррозвідки і Міноборони". Про це у п'ятницю, 14 жовтня, пише The Insider з посиланням на главу проекту Gulagu.net та правозахисника Володимира Осєчкіна, - пише Кореспондент За його словами, обидва опинилися в одному літаку випадково і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони до служби безпеки аеропорту."Побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, спочатку було вирішено, що це дві різні особи відправили один квиток, потім з'ясувалося, що одна людина сидить у 28 ряду, друга - у 29-му.Обидва синхронно пішли запитувати про політичний притулок та міжнародний захист, це виглядало дуже дивно - кожен з них вирішив, що другий тут по його душу. У французької поліції та службі безпеки аеропорту теж виникли підозри, ситуація була нестандартна", - розповів Осечкін.Він зазначив, що співробітник ПВК розповів, як було створено військове формування при Міноборони РФ, як держава створила систему фінансування та забезпечення ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області.Співробітниця ФСБ володіє інформацією, пов'язаною з документообігом, у тому числі з вторгненням в Україну, і щодо процесів, що відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки та Міністерства оборони.Осєчкін додав, що, ймовірно, співробітниця ФСБ і "вагнерівець" отримали політичний притулок, оскільки їх життям загрожувала небезпека: "Коли члени путінської системи виходять із неї, вони стають ворогами системи.Повідомляється, що за останні місяці вже кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з Росії та попросити притулку. Вони також дають свідчення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію