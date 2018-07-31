Співробітники ФСБ та ПВК Вагнера втекли до Франції та свідчать про злочини Росії

Співробітники ФСБ та ПВК Вагнера втекли до Франції та свідчать про злочини Росії
Співробітниця ФСБ та член ПВК Вагнера запросили політичний притулок
у Франції та дають свідчення про військові злочини Росії, в тому числі в Україні, а ЗМІ готують матеріал за свідченнями одного з них.

Співробітниця ФСБ має інсайд, пов'язаний із вторгненням в Україну і "процесами, що останнім часом відбуваються, по лінії департаменту контррозвідки і Міноборони". Про це у п'ятницю, 14 жовтня, пише The Insider з посиланням на главу проекту Gulagu.net та правозахисника Володимира Осєчкіна, - пише Кореспондент.

За його словами, обидва опинилися в одному літаку випадково і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони до служби безпеки аеропорту.

"Побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, спочатку було вирішено, що це дві різні особи відправили один квиток, потім з'ясувалося, що одна людина сидить у 28 ряду, друга - у 29-му.

Обидва синхронно пішли запитувати про політичний притулок та міжнародний захист, це виглядало дуже дивно - кожен з них вирішив, що другий тут по його душу. У французької поліції та службі безпеки аеропорту теж виникли підозри, ситуація була нестандартна", - розповів Осечкін.

Він зазначив, що співробітник ПВК розповів, як було створено військове формування при Міноборони РФ, як держава створила систему фінансування та забезпечення ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області.

Співробітниця ФСБ володіє інформацією, пов'язаною з документообігом, у тому числі з вторгненням в Україну, і щодо процесів, що відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки та Міністерства оборони.

Осєчкін додав, що, ймовірно, співробітниця ФСБ і "вагнерівець" отримали політичний притулок, оскільки їх життям загрожувала небезпека: "Коли члени путінської системи виходять із неї, вони стають ворогами системи.

Повідомляється, що за останні місяці вже кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з Росії та попросити притулку. Вони також дають свідчення.

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Теги: росія, ФСБ, Вагнер, Франція
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