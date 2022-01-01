США нададуть Україні боєприпаси і транспорт на 725 мільйонів доларів





Новий пакет допомоги допоможе ЗСУ вести успішний контрнаступ. Про це 14 жовтня повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, - пише



Зазначається, що до нового пакету допомоги не увійдуть протиповітряна оборона або "суттєві нові можливості". Ця допомога від США може прибути до України вже у п’ятницю (про яку саме дату йдеться - видання не зазначає).



Водночас вміст пакету і сума допомоги можуть змінитися останньої миті. Зазначається, що основною метою пакету є допомога захисникам України вести контрнаступ.



Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО провели у Брюсселі вже шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах і енергетичній інфраструктурі. Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США готують новий пакет допомоги Україні. У його рамках США передадуть Україні боєприпаси і транспортні засоби на 725 мільйонів доларів.Новий пакет допомоги допоможе ЗСУ вести успішний контрнаступ. Про це 14 жовтня повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, - пише ТСН Зазначається, що до нового пакету допомоги не увійдуть протиповітряна оборона або "суттєві нові можливості". Ця допомога від США може прибути до України вже у п’ятницю (про яку саме дату йдеться - видання не зазначає).Водночас вміст пакету і сума допомоги можуть змінитися останньої миті. Зазначається, що основною метою пакету є допомога захисникам України вести контрнаступ.Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО провели у Брюсселі вже шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах і енергетичній інфраструктурі. Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення.

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