США нададуть Україні боєприпаси і транспорт на 725 мільйонів доларів
Сьогодні, 01:13
США готують новий пакет допомоги Україні. У його рамках США передадуть Україні боєприпаси і транспортні засоби на 725 мільйонів доларів.
Новий пакет допомоги допоможе ЗСУ вести успішний контрнаступ. Про це 14 жовтня повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, - пише ТСН.
Зазначається, що до нового пакету допомоги не увійдуть протиповітряна оборона або "суттєві нові можливості". Ця допомога від США може прибути до України вже у п’ятницю (про яку саме дату йдеться - видання не зазначає).
Водночас вміст пакету і сума допомоги можуть змінитися останньої миті. Зазначається, що основною метою пакету є допомога захисникам України вести контрнаступ.
Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО провели у Брюсселі вже шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах і енергетичній інфраструктурі. Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення.
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Новий пакет допомоги допоможе ЗСУ вести успішний контрнаступ. Про це 14 жовтня повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, - пише ТСН.
Зазначається, що до нового пакету допомоги не увійдуть протиповітряна оборона або "суттєві нові можливості". Ця допомога від США може прибути до України вже у п’ятницю (про яку саме дату йдеться - видання не зазначає).
Водночас вміст пакету і сума допомоги можуть змінитися останньої миті. Зазначається, що основною метою пакету є допомога захисникам України вести контрнаступ.
Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО провели у Брюсселі вже шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах і енергетичній інфраструктурі. Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення.
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