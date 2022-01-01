15 жовтня на Волині: гортаючи календар

15 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначає ексдепутат Луцької міської ради Олександр Пиза (на фото).

Також день народження святкує відомий волинський шоумен Олександр Главацький і луцька журналістка, керівник пресслужби ПАТ "Волиньгаз" Оксана Швець.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Андріїв та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з раком грудей та Міжнародний день білої тростини.

Крім того, Організація Об’єднаних Націй і, зокрема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголосили 15 жовтня «Всесвітнім днем миття рук».

Як відзначають експерти ООН та ВООЗ, миття рук рятує тисячі дитячих життів щодня. Ця проста гігієнічна процедура здатна попередити не тільки зараження організму шкідливими вірусами та інфекціями, але і зробити життя людини більш комфортним, приємним і безпечним.

15 жовтня 1944 року у Луцьку заснували фельдшерсько-акушерську школу (зараз - Луцький базовий медичний коледж).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США нададуть Україні боєприпаси і транспорт на 725 мільйонів доларів
Сьогодні, 01:13
15 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost у День захисників та захисниць України
14 жовтень, 23:36
Військовий з Волині повернувся після поранення та одружився з коханою
14 жовтень, 22:58
Воїни 14 ОМБр отримали нагороди на позиціях. ФОТО
14 жовтень, 22:12
Схожі новини
13 жовтня на Волині: гортаючи календар 13 жовтня на Волині: гортаючи календар
13 жовтень, 00:00
11 жовтня на Волині: гортаючи календар 11 жовтня на Волині: гортаючи календар
11 жовтень, 00:00
7 жовтня на Волині: гортаючи календар 7 жовтня на Волині: гортаючи календар
07 жовтень, 00:00
5 жовтня на Волині: гортаючи календар 5 жовтня на Волині: гортаючи календар
05 жовтень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США нададуть Україні боєприпаси і транспорт на 725 мільйонів доларів
Сьогодні, 01:13
 0
15 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost у День захисників та захисниць України
14 жовтень, 23:36
 0
Військовий з Волині повернувся після поранення та одружився з коханою
14 жовтень, 22:58
 0
Воїни 14 ОМБр отримали нагороди на позиціях. ФОТО
14 жовтень, 22:12
 0
Медіа
відео
1/8