Військовий з Волині повернувся після поранення та одружився з коханою

На Волині військовослужбовець, який проходить реабілітацію після поранення, одружився із коханою.Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.У Камені-Каширському одружилися співробітниця міграційної служби та військовий ЗСУ. Жанна та Петро - молоде подружжя, яким війна та бойове поранення не завадили створити сім'ю.З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Петро пішов на військову службу. Через деякий час у місті Соледар Донецької області отримав поранення. Після тривалого лікування та реабілітації молодята вирішили не зволікати та одружилися.Для урочистої події вибрали святковий день - 14 жовтня.