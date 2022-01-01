Військовий з Волині повернувся після поранення та одружився з коханою

Військовий з Волині повернувся після поранення та одружився з коханою
На Волині військовослужбовець, який проходить реабілітацію після поранення, одружився із коханою.

Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.

У Камені-Каширському одружилися співробітниця міграційної служби та військовий ЗСУ. Жанна та Петро - молоде подружжя, яким війна та бойове поранення не завадили створити сім'ю.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Петро пішов на військову службу. Через деякий час у місті Соледар Донецької області отримав поранення. Після тривалого лікування та реабілітації молодята вирішили не зволікати та одружилися.

Для урочистої події вибрали святковий день - 14 жовтня.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський
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