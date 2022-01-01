Воїни 14 ОМБр отримали нагороди на позиціях. ФОТО





У польових умовах військовослужбовці отримали нагороди. Про це повідомляють на сторінці військового підрозділу.



"Наші побратими були нагороджені державними та відомчими нагородами, Відзнаками та схваленнями командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, нагородами міських і територіальних громад з усієї України! Пишаємося побратимами, рухаємося вперед!

Відвоюємо, переможемо, відбудуємо!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День захисників і захисниць України, 80-ліття створення УПА, День козацтва воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначили на позиціях.У польових умовах військовослужбовці отримали нагороди. Про це повідомляють на сторінці військового підрозділу."Наші побратими були нагороджені державними та відомчими нагородами, Відзнаками та схваленнями командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, нагородами міських і територіальних громад з усієї України! Пишаємося побратимами, рухаємося вперед!Відвоюємо, переможемо, відбудуємо!" - йдеться у дописі.

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