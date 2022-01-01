Воїни 14 ОМБр отримали нагороди на позиціях. ФОТО

Воїни 14 ОМБр отримали нагороди на позиціях. ФОТО
День захисників і захисниць України, 80-ліття створення УПА, День козацтва воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначили на позиціях.

У польових умовах військовослужбовці отримали нагороди. Про це повідомляють на сторінці військового підрозділу.

"Наші побратими були нагороджені державними та відомчими нагородами, Відзнаками та схваленнями командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, нагородами міських і територіальних громад з усієї України! Пишаємося побратимами, рухаємося вперед!
Відвоюємо, переможемо, відбудуємо!" - йдеться у дописі.


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Теги: Волинь, 14 ОМБР, війна
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