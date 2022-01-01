На війні з Росією загинув волинський воїн Богдан Невірко

Невірка Богдана Васильовича.



Про це повідомили у Голобській громаді.



Захищаючи Батьківщину, загинув житель селища Голоби Невірко Богдан Васильович.



Загибель військовослужбовця підтвердили у Волинській ОВА.



Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким захисника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією Україна та Волинь втратили ще одного захисникаПро це повідомили у Голобській громаді.Захищаючи Батьківщину, загинув житель селища Голоби Невірко Богдан Васильович.Загибель військовослужбовця підтвердили у Волинській ОВА.Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким захисника.

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