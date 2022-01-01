На війні з Росією загинув волинський воїн Богдан Невірко

На війні з Росією загинув волинський воїн Богдан Невірко
У війні з Росією Україна та Волинь втратили ще одного захисника Невірка Богдана Васильовича.

Про це повідомили у Голобській громаді.

Захищаючи Батьківщину, загинув житель селища Голоби Невірко Богдан Васильович.

Загибель військовослужбовця підтвердили у Волинській ОВА.

Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким захисника.

На війні з Росією загинув волинський воїн Богдан Невірко

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Теги: війна, Україна, росія, втрата, смерть, Голоби
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