У ЗСУ проходять службу понад 40 тисяч жінок, 5000 із них – на передовій





Про це сказав командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає



"У Збройних Силах України зараз проходять службу понад 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах. 8 тисяч з них – на офіцерських посадах", - сказав він.



За словами Наєва, наразі понад 5 тисяч жінок перебувають у районах, де ведуться активні бойові дії. Серед них є командири батарей, взводів, машин і командири відділень безпілотної авіації, а також снайпери. Тобто, підсумував Наєв, коло військових професій, які опанували наші жінки, не поступається чоловікам.



"Тому можна ствердно сказати, що жінки і чоловіки разом несуть важку ношу військової служби і виконують завдання щодо відсічі збройної агресії. Моя велика шана всім жінкам, які прийшли служити у війську", - наголосив командувач.

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