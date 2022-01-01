На Рівненщині скоротять комендантську годину та дозволять продаж алкоголю





Про це Віталій Коваль.



За його словами, питання скорочення комендантської години винесли на голосування через колективні звернення власників бізнесу в області.



«У низці областей України вже ухвалили рішення про скорочення тривалості комендантської години. Воно доцільне з економічного погляду. Тож наша Рада оборони ухвалила його одноголосно», — зазначив Коваль.



Щодо скасування обмежень на продаж алкоголю голова ОВА заявив, що «нині критично важливо наповнювати бюджет усіма законними способами, це кулі, це шоломи, це бронежилети для наших військових».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівненській області з понеділка, 17 жовтня, скоротять комендантську годину. Вона триватиме щодня з 00:00 до 05:00. Також у регіоні повністю скасували наказ про обмеження продажу алкоголю.Про це повідомив голова Рівненської ОВАЗа його словами, питання скорочення комендантської години винесли на голосування через колективні звернення власників бізнесу в області.«У низці областей України вже ухвалили рішення про скорочення тривалості комендантської години. Воно доцільне з економічного погляду. Тож наша Рада оборони ухвалила його одноголосно», — зазначив Коваль.Щодо скасування обмежень на продаж алкоголю голова ОВА заявив, що «нині критично важливо наповнювати бюджет усіма законними способами, це кулі, це шоломи, це бронежилети для наших військових».

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