Шмигаль просить продовжувати економити електрику

Шмигаль просить продовжувати економити електрику
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що залишається актуальним заклик добровільно зменшити споживання електроенергії протягом дня і особливо у ранковий і вечірній піки споживання.

Про це йдеться у повідомленні Шмигаля.

Шмигаль повідомив, що 13 жовтня вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні і графік примусових обмежень споживачів вже не застосовувався. Водночас він розповів, що енергетики ще відновлюють надійність енергопостачання.

"Зараз пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування в результаті ракетних обстрілів.

Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів. Впродовж цього часу критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій. Тому актуальним залишається заклик добровільно зменшити споживання протягом дня та особливо у ранковий і вечірній піки споживання", - заявив він.

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Теги: Шмигаль, економити електрику
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