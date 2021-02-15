Netflix придбав права на показ фільму лучанина

Олеся Саніна, "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча, "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна.



Про це



Українські фільми, які вже можна подивитися на Netflix:



- "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча;

- "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна;

- "Зірки за обміном" Олексія Даруги;

- "Віддана" Христини Сиволап;

- "Фокстер і Макс" Анатолія Матешка;

- "Сторожова Застава" Юрія Ковальова;

- "Поводир" Олеся Саніна.



«Цієї осені ми уклали дійсно унікальну угоду та продали права на перегляд великого пакета українських фільмів на Netflix на території України. За умовами та бізнес-етикою ми мали тримати це в секреті, тому просто спостерігали, як українські ЗМІ провели справжнє розслідування, оприлюднили інформацію, хоч і неповну, заздалегідь, як цю інформацію підхопила громадськість. Це свідчить про те, що наші повні метри насправді потрібні глядачу, викликають зацікавленість та захоплення. Все це надихає і далі працювати на локальну та глобальну дистрибуцію українських фільмів та серіалів. Слідкуйте за анонсами. Далі буде», – коментує Євген Драчов, директор Film.ua Distribution.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Netflix придбав права на показ семи український фільмів. Серед них "Поводир" лучанина, "Мої думки тихі", "Захар Беркут"таПро це пише The Village Україна.Українські фільми, які вже можна подивитися на Netflix:- "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча;- "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна;- "Зірки за обміном" Олексія Даруги;- "Віддана" Христини Сиволап;- "Фокстер і Макс" Анатолія Матешка;- "Сторожова Застава" Юрія Ковальова;- "Поводир" Олеся Саніна.«Цієї осені ми уклали дійсно унікальну угоду та продали права на перегляд великого пакета українських фільмів на Netflix на території України. За умовами та бізнес-етикою ми мали тримати це в секреті, тому просто спостерігали, як українські ЗМІ провели справжнє розслідування, оприлюднили інформацію, хоч і неповну, заздалегідь, як цю інформацію підхопила громадськість. Це свідчить про те, що наші повні метри насправді потрібні глядачу, викликають зацікавленість та захоплення. Все це надихає і далі працювати на локальну та глобальну дистрибуцію українських фільмів та серіалів. Слідкуйте за анонсами. Далі буде», – коментує Євген Драчов, директор Film.ua Distribution.

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