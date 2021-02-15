Netflix придбав права на показ фільму лучанина

Netflix придбав права на показ фільму лучанина
Netflix придбав права на показ семи український фільмів. Серед них "Поводир" лучанина Олеся Саніна, "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча, "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна.

Про це пише The Village Україна.

Українські фільми, які вже можна подивитися на Netflix:

- "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча;
- "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна;
- "Зірки за обміном" Олексія Даруги;
- "Віддана" Христини Сиволап;
- "Фокстер і Макс" Анатолія Матешка;
- "Сторожова Застава" Юрія Ковальова;
- "Поводир" Олеся Саніна.

«Цієї осені ми уклали дійсно унікальну угоду та продали права на перегляд великого пакета українських фільмів на Netflix на території України. За умовами та бізнес-етикою ми мали тримати це в секреті, тому просто спостерігали, як українські ЗМІ провели справжнє розслідування, оприлюднили інформацію, хоч і неповну, заздалегідь, як цю інформацію підхопила громадськість. Це свідчить про те, що наші повні метри насправді потрібні глядачу, викликають зацікавленість та захоплення. Все це надихає і далі працювати на локальну та глобальну дистрибуцію українських фільмів та серіалів. Слідкуйте за анонсами. Далі буде», – коментує Євген Драчов, директор Film.ua Distribution.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: фільм, Поводир, Netflix
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шмигаль просить продовжувати економити електрику
Сьогодні, 17:50
Путін хоче запропонувати Україні паузу, щоб підготуватися до нового наступу, – ЗМІ
Сьогодні, 17:22
Netflix придбав права на показ фільму лучанина
Сьогодні, 17:00
У Луцьку поліцейські під час конфлікту затримали чоловіка з пістолетом
Сьогодні, 16:38
Чи будуть в українських школярів канікули
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
Творці «Гри престолів» і Х'ю Джекман знімають серіал про зникнення лісів Творці «Гри престолів» і Х'ю Джекман знімають серіал про зникнення лісів
15 лютий, 2021, 02:46
Netflix знімає в Україні фільм про політичні інтриги Netflix знімає в Україні фільм про політичні інтриги
02 серпень, 2020, 05:25
На сході України відмовляються показувати «Поводиря» На сході України відмовляються показувати «Поводиря»
24 листопад, 2014, 18:50
В Україні знімуть фільм про російські злочини в Бучі: вже є трейлер В Україні знімуть фільм про російські злочини в Бучі: вже є трейлер
14 вересень, 16:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шмигаль просить продовжувати економити електрику
Сьогодні, 17:50
 0
Путін хоче запропонувати Україні паузу, щоб підготуватися до нового наступу, – ЗМІ
Сьогодні, 17:22
 0
Netflix придбав права на показ фільму лучанина
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку поліцейські під час конфлікту затримали чоловіка з пістолетом
Сьогодні, 16:38
 0
Чи будуть в українських школярів канікули
Сьогодні, 16:17
 0
Медіа
відео
1/8