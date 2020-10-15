Чи будуть в українських школярів канікули





Як заявив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, при цьому рішення про повернення до офлайн навчання прийматимуть місцева влада в кожному регіоні окремо, пише



"З наступного тижня форму навчання – онлайн, офлайн чи змішана – визначатиме місцева влада та директори шкіл. Остаточне рішення ухвалить обласна військова адміністрація, враховуючи ситуацію з безпекою на території регіону", - сказав він.



Вітренко зазначив, що рішення про початок канікул також ухвалюватимуться індивідуально для кожного регіону.



Водночас влада Сумської області вже точно вирішила, що з наступного тижня в місцевих школах розпочинаються осінні канікули. Справа в тому, що в результаті обстрілів в області пошкоджено лінії електропередач і є проблеми з опаленням. З цієї причини у регіоні запровадили дострокові канікули.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усіх українських школярів та студентів цього тижня було переведено на онлайн-навчання у зв'язку з масованими ракетними ударами по нашій країні. Вже наступного тижня учні зможуть повернутися за парти.Як заявив перший заступник міністра освіти і науки України, при цьому рішення про повернення до офлайн навчання прийматимуть місцева влада в кожному регіоні окремо, пише Апостроф "З наступного тижня форму навчання – онлайн, офлайн чи змішана – визначатиме місцева влада та директори шкіл. Остаточне рішення ухвалить обласна військова адміністрація, враховуючи ситуацію з безпекою на території регіону", - сказав він.Вітренко зазначив, що рішення про початок канікул також ухвалюватимуться індивідуально для кожного регіону.Водночас влада Сумської області вже точно вирішила, що з наступного тижня в місцевих школах розпочинаються осінні канікули. Справа в тому, що в результаті обстрілів в області пошкоджено лінії електропередач і є проблеми з опаленням. З цієї причини у регіоні запровадили дострокові канікули.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію