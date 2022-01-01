Через митний пост «Ягодин» рушили перші вантажівки із товаром, оформленим з NCTS

Через митний пост «Ягодин» рушили перші вантажівки із товаром, оформленим з NCTS
Через митний пост "Ягодин" рушили перші вантажівки, що перевозять товар, оформлений із застосуванням NCTS.

Про це повідомляють у Волинській митниці.

До слова, європейський режим спільного транзиту став доступним для українських учасників ЗЕД із 1 жовтня цього року.

Першопрохідцем у зоні діяльності Волинської митниці став 20-тонний вантаж з асортиментом напоїв, які київська торгівельна мережа імпортувала з Латвії.

За єдиною декларацією, оформленою у цій Прибалтійській країні, автомобіль швидко пройшов контроль польських та українських митних служб. Тривалість оформлення на митному пості "Ягодин" становила менше 9 хвилин. У подальшому товар прослідував до митного поста "Східний" Київської митниці як митниці призначення.

"А поки ми готували цей матеріал до публікації, на митному посту "Ягодин" оформили ще 6 вантажівок, товар у яких імпортувався із застосуванням NCTS", - наголошують на Волинській митниці.

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Теги: Волинська митниця, товар
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