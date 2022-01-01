Біля Кремінної на Луганщині майже 30 окупантів склали зброю і покинули свої позиції
Сьогодні, 15:32
27 росіян покинули свої позиції поблизу Кремінної.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (в/ч 12721, ППД - м. Клинці, Брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії РФ намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної Луганської області.
Та лише за дві доби, 11-12 жовтня, передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування", - йдеться в повідомленні.
Щоправда, після співбесід з елементами пресингу 22 з них заарештували й кинули під варту, а 5 - повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати, - передають у СтратКомі ЗСУ.
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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (в/ч 12721, ППД - м. Клинці, Брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії РФ намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної Луганської області.
Та лише за дві доби, 11-12 жовтня, передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування", - йдеться в повідомленні.
Щоправда, після співбесід з елементами пресингу 22 з них заарештували й кинули під варту, а 5 - повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати, - передають у СтратКомі ЗСУ.
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