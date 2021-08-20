Луцькі театрали через загрози не змогли влаштувати концерт-подяку воїнам, але знайшли спосіб для привітання. ВІДЕО

Луцькі театрали через загрози не змогли влаштувати концерт-подяку воїнам, але знайшли спосіб для привітання. ВІДЕО
Волинський обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка підготував музично-поетичне вітання з нагоди свят – Дня захисників та захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва.

У театрі зауважують, що мали намір і велике бажання зібрати глядачів 14 та 16 жовтня. Але через загострення російсько-української війни концерт-подяку, присвячений захисникам та захисницям, довелося відкласти. Дійство перенесли на 20 жовтня.

Утім театрали вирішили все ж привітати українців та українок і опублікували привітальну програму в інтернеті.

«Нехай ваше свято буде наповнене вдячністю, повагою та любов'ю до наших воїнів і благословенням святої Матері-Богородиці», – йдеться у їхньому зверненні.



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Теги: театр, свято, концерт
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