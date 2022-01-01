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Перші NASAMS будуть в Україні вже у жовтні, – Резніков

Перші NASAMS будуть в Україні вже у жовтні, – Резніков
Передані США зенітно-ракетних комплексів NASAMS для протиповітряної оборони будуть поставлені в Україну вже цього місяця.

Про це в ефірі українського телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише УНІАН.

Резніков додав, що і німецькі системи ППО IRIS-T приїдуть в Україні у жовтні.

"Є рішення США про постачання нам дуже відомої системи NASAMS, перших декількох установок.Теж відбувається навчання наших спеціалістів. Вони теж будуть поставлені саме в цьому місяці", - сказав він.

Після масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня Сполучені Штати заявили, що передаватимуть передові системи ППО Україні настільки швидко, наскільки вдасться.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж підтвердив, що відтепер Захід зосереджуватиметься ще й на системах ППО для України.

Саме з цього приводу відбулось нове засідання у форматі "Рамштайн-6", де пройшло обговорення щодо зміцнення української протиповітряної оборони.

Своєю чергою, Британія зголосилась передати Україні ракети до NASAMS середньої дальності.

NASAMS - це не спеціалізований протиракетний комплекс, а саме засіб протиповітряної оборони. Тобто його можливості знищення саме ракет - обмеженні. Більше того, вони залежать від версії ракет, які він використовує.

При використанні ракет AIM-120С AMRAAM дальність знищення цілей становить, за різними джерелами 15-30 км та 10-15 км за висотою. Найбільш вірогідними є дані щодо можливостей ракети AIM-120С-5 знищувати цілі на дальності до 25 км, а у версії С-8 до 30+ км, водночас питання висотності знищення цілей залишається дискусійним. У версії AMRAAM ER, відповідно, до 40 км та близько 20 км.

Важливим фактором для перехоплення ракетних цілей є швидкість польоту ракети-перехоплювача. Для AIM-120 вона складає близько 4 Маха (близько 4900 км/год), але публічних даних щодо максимальної швидкості при пуску з землі - немає.

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Теги: Росія, Україна, війна
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