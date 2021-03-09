У Луцьку поліцейські під час конфлікту затримали чоловіка з пістолетом

Вчора, 13 жовтня, під час патрулювання на вулиці Ковельській інспектори виявили групу осіб, які вирішували конфлікт. Один з чоловіків тримав у руці предмет, зовні схожий на пістолет.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Поліцейські негайно дали команду повільно покласти зброю на землю та відійти на безпечну відстань. Громадянин виконав законну вимогу поліцейського.На місці події патрульні встановили усіх осіб, які були присутні.Згодом чоловік розповів, що у нього відбувся конфлікт з невідомими йому особами, після чого він дістав пістолет та здійснив постріл.Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.