Звільнений з полону морський піхотинець Діанов зібрані для нього 23 мільйони передасть побратимам

Михайла Діанова, якого звільнили з російського полону. Захисник вирішив віддати кошти на лікування побратимів.



Про це написав на своїй



Діанов подякував українцям і зазначив, що донати були не лише турботою, а й великою відповідальністю. Тому вони мають знайти правильне і чесне застосування.



Від перших днів звільнення він отримав надзвичайну турботу його співвітчизників, увагу журналістів і багатьох бажаючих допомогти. Також Діанов отримав колосальну суму допомоги від простих українців – загалом 23 мільйони 430 тисяч гривень.



"Нема достатніх слів вдячності всім вам. Я планував їх витратити на лікування. Однак Рінат Ахметов і футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що в мене знову буде повноцінна права рука", – заявив Діанов.



Головна мета захисника – щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше.



"Тому я вирішив спрямувати всі зібрані кошти своїм побратимам. Невдовзі я розповім про кожного, кому буде надана допомога, і готуватиму повний звіт використання ваших грошей. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюсь, допоможете багатьом захисникам України!" – додав Діанов.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці зібрали понад 23 мільйони гривень для морського піхотинця, якого звільнили з російського полону. Захисник вирішив віддати кошти на лікування побратимів.Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук.Діанов подякував українцям і зазначив, що донати були не лише турботою, а й великою відповідальністю. Тому вони мають знайти правильне і чесне застосування.Від перших днів звільнення він отримав надзвичайну турботу його співвітчизників, увагу журналістів і багатьох бажаючих допомогти. Також Діанов отримав колосальну суму допомоги від простих українців – загалом 23 мільйони 430 тисяч гривень."Нема достатніх слів вдячності всім вам. Я планував їх витратити на лікування. Однакі футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що в мене знову буде повноцінна права рука", – заявив Діанов.Головна мета захисника – щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше."Тому я вирішив спрямувати всі зібрані кошти своїм побратимам. Невдовзі я розповім про кожного, кому буде надана допомога, і готуватиму повний звіт використання ваших грошей. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюсь, допоможете багатьом захисникам України!" – додав Діанов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію