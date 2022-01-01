Звільнений з полону морський піхотинець Діанов зібрані для нього 23 мільйони передасть побратимам

Звільнений з полону морський піхотинець Діанов зібрані для нього 23 мільйони передасть побратимам
Українці зібрали понад 23 мільйони гривень для морського піхотинця Михайла Діанова, якого звільнили з російського полону. Захисник вирішив віддати кошти на лікування побратимів.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Діанов подякував українцям і зазначив, що донати були не лише турботою, а й великою відповідальністю. Тому вони мають знайти правильне і чесне застосування.

Від перших днів звільнення він отримав надзвичайну турботу його співвітчизників, увагу журналістів і багатьох бажаючих допомогти. Також Діанов отримав колосальну суму допомоги від простих українців – загалом 23 мільйони 430 тисяч гривень.

"Нема достатніх слів вдячності всім вам. Я планував їх витратити на лікування. Однак Рінат Ахметов і футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що в мене знову буде повноцінна права рука", – заявив Діанов.

Головна мета захисника – щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше.

"Тому я вирішив спрямувати всі зібрані кошти своїм побратимам. Невдовзі я розповім про кожного, кому буде надана допомога, і готуватиму повний звіт використання ваших грошей. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюсь, допоможете багатьом захисникам України!" – додав Діанов.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Діанов, кошти, донати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЗСУ проходять службу понад 40 тисяч жінок, 5000 із них – на передовій
Сьогодні, 19:15
На Рівненщині скоротять комендантську годину та дозволять продаж алкоголю
Сьогодні, 18:37
Звільнений з полону морський піхотинець Діанов зібрані для нього 23 мільйони передасть побратимам
Сьогодні, 18:25
Шмигаль просить продовжувати економити електрику
Сьогодні, 17:50
Путін хоче запропонувати Україні паузу, щоб підготуватися до нового наступу, – ЗМІ
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
«Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ «Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ
Сьогодні, 11:30
45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ 45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ
13 жовтень, 14:21
Скільки грошової допомоги отримала Україна з початку вторгнення РФ Скільки грошової допомоги отримала Україна з початку вторгнення РФ
12 жовтень, 13:37
За кілька годин українці зібрали понад 200 мільйонів гривень на дрони За кілька годин українці зібрали понад 200 мільйонів гривень на дрони
10 жовтень, 19:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЗСУ проходять службу понад 40 тисяч жінок, 5000 із них – на передовій
Сьогодні, 19:15
 0
На Рівненщині скоротять комендантську годину та дозволять продаж алкоголю
Сьогодні, 18:37
 0
Звільнений з полону морський піхотинець Діанов зібрані для нього 23 мільйони передасть побратимам
Сьогодні, 18:25
 0
Шмигаль просить продовжувати економити електрику
Сьогодні, 17:50
 0
Путін хоче запропонувати Україні паузу, щоб підготуватися до нового наступу, – ЗМІ
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8