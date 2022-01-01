Звільнений з полону морський піхотинець Діанов зібрані для нього 23 мільйони передасть побратимам
Сьогодні, 18:25
Українці зібрали понад 23 мільйони гривень для морського піхотинця Михайла Діанова, якого звільнили з російського полону. Захисник вирішив віддати кошти на лікування побратимів.
Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук.
Діанов подякував українцям і зазначив, що донати були не лише турботою, а й великою відповідальністю. Тому вони мають знайти правильне і чесне застосування.
Від перших днів звільнення він отримав надзвичайну турботу його співвітчизників, увагу журналістів і багатьох бажаючих допомогти. Також Діанов отримав колосальну суму допомоги від простих українців – загалом 23 мільйони 430 тисяч гривень.
"Нема достатніх слів вдячності всім вам. Я планував їх витратити на лікування. Однак Рінат Ахметов і футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що в мене знову буде повноцінна права рука", – заявив Діанов.
Головна мета захисника – щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше.
"Тому я вирішив спрямувати всі зібрані кошти своїм побратимам. Невдовзі я розповім про кожного, кому буде надана допомога, і готуватиму повний звіт використання ваших грошей. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюсь, допоможете багатьом захисникам України!" – додав Діанов.
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Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук.
Діанов подякував українцям і зазначив, що донати були не лише турботою, а й великою відповідальністю. Тому вони мають знайти правильне і чесне застосування.
Від перших днів звільнення він отримав надзвичайну турботу його співвітчизників, увагу журналістів і багатьох бажаючих допомогти. Також Діанов отримав колосальну суму допомоги від простих українців – загалом 23 мільйони 430 тисяч гривень.
"Нема достатніх слів вдячності всім вам. Я планував їх витратити на лікування. Однак Рінат Ахметов і футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що в мене знову буде повноцінна права рука", – заявив Діанов.
Головна мета захисника – щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше.
"Тому я вирішив спрямувати всі зібрані кошти своїм побратимам. Невдовзі я розповім про кожного, кому буде надана допомога, і готуватиму повний звіт використання ваших грошей. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюсь, допоможете багатьом захисникам України!" – додав Діанов.
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