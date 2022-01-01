Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 5°С до 16°С.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на Волині протягом дня буде мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.



Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 15 жовтня ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 5°С до 16°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на Волині протягом дня буде мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.

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