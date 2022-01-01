Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 15 жовтня ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 5°С до 16°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на Волині протягом дня буде мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 5°С до 16°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на Волині протягом дня буде мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
Звільнений з полону морський піхотинець Діанов зібрані для нього 23 мільйони передасть побратимам
Сьогодні, 18:25
Шмигаль просить продовжувати економити електрику
Сьогодні, 17:50
Медіа