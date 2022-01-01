Добрі новини від ВолиньPost у День захисників та захисниць України
Сьогодні, 23:36
Сьогодні в Україні – два свята: День захисників та захисниць України і Покрови Пресвятої Богородиці. Щиро віримо, що наступного року 14 жовтня ми святкуватимемо під мирним небом!
Дякуємо військовослужбовцям і військовослужбовицям за те, що боронять рідну землю і невпинно нищать ворога. Бог і правда – за нами. Тримаємось.
А в традиційній рубриці нагадуємо про успіхи нашої армії та інші приємні інформаційні приводи цього дня:
У Луцьку волонтерки-перукарки робили стрижки пораненим захисникам. ВІДЕО
Подарунок у вигляді перукарських послуг для бійців напередодні Дня захисників і захисниць України підготував обласний відділ Міністерства у справах ветеранів України. Всього впродовж дня перукарки-волонтерки освіжили зачіски для 23 військових.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
У Луцьку відбудеться літературний вечір Юрія Іздрика
У понеділок, 17 жовтня, о 18:30 у броварні «Карабас Барабас» (вул. Винниченка, 4) відбудеться літературний вечір відомого українського письменника Юрія Іздрика.
На заході автор читатиме улюблені тисяч українців вірші, зокрема і з одного з найновіших видань – поетичної збірки-фотоальбому «NAKED ONE», що побачила світ у видавництві Meridian Czernowitz у 2020 році у співпраці з київською фотографкою Настею Тєліковою.
Вхід – вільний, однак необхідно зареєструватися: https://forms.gle/hGACodhyPjCHXH2KA та забронювати столик у «Карабасі Барабасі».
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Українські воїни за добу ліквідували 500 окупантів та знищили 17 безпілотників
Росія втратила у війні з Україною 64300 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 64 300 (+500) осіб,
танків ‒ 2 521 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 172 (+5) од,
артилерійських систем – 1 566 (+10) од,
РСЗВ – 362 (+5) од,
засобів ППО ‒ 186 (+3) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 240 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),
крилатих ракет ‒ 316 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 142 (+2).
Український воїн за два дні знищив чотири крилаті ракети із ПЗРК «Ігла»
За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь».
"Безумовно, за таку влучність та професіоналізм Ярослав буде достойно заохочений військовим керівництвом! " - наголошують у командуванні.
Юний аеророзвідник із Лища нищить ворогів за допомогою дронів. ІСТОРІЯ ЗАХИСНИКА
Йому 21 і він з перших днів війни - на передовій. Про Орден «За мужність» ІІІ ступеня, який йому вручив сам Президент України 4 червня, він воліє не згадувати, а його мама-волонтерка у лютому за 5 днів наїздила 5500 кілометрів, аби відволіктись від тривожних думок про долю сина.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
«Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ
Сьогодні у Луцьку на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал діяла осіння фотозона від Волонтерського штабу АНГАР. Найкращі фотографи міста робили світлини волинянам і таким чином збирали гроші на потреби Збройних сил України.
На Заході вважають, що Україна може звільнити Херсон наступного тижня
"Українські сили прорвали російську лінію фронту в Херсоні на початку місяця, визнало тоді Міністерство оборони Росії, що стало найбільшим просуванням України на півдні з моменту початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. З того часу Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра.
Українське оперативне командування "Південь" у четвер заявило, що звільнило ще п'ять населених пунктів в Херсонській області від російського контролю і знищило російський командно-контрольний центр і дві буксирувані гаубиці.
За оцінками західних військових, Україна може взяти Херсон до Дніпра вже наступного тижня", - йдеться у статті Financial Times.
Луцькі театрали через загрози не змогли влаштувати концерт-подяку воїнам, але знайшли спосіб для привітання. ВІДЕО
Волинський обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка підготував музично-поетичне вітання з нагоди свят – Дня захисників та захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва.
У театрі зауважують, що мали намір і велике бажання зібрати глядачів 14 та 16 жовтня. Але через загострення російсько-української війни концерт-подяку, присвячений захисникам та захисницям, довелося відкласти. Дійство перенесли на 20 жовтня.
Утім театрали вирішили все ж привітати українців та українок і опублікували привітальну програму в інтернеті.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Дякуємо військовослужбовцям і військовослужбовицям за те, що боронять рідну землю і невпинно нищать ворога. Бог і правда – за нами. Тримаємось.
А в традиційній рубриці нагадуємо про успіхи нашої армії та інші приємні інформаційні приводи цього дня:
У Луцьку волонтерки-перукарки робили стрижки пораненим захисникам. ВІДЕО
Подарунок у вигляді перукарських послуг для бійців напередодні Дня захисників і захисниць України підготував обласний відділ Міністерства у справах ветеранів України. Всього впродовж дня перукарки-волонтерки освіжили зачіски для 23 військових.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
У Луцьку відбудеться літературний вечір Юрія Іздрика
У понеділок, 17 жовтня, о 18:30 у броварні «Карабас Барабас» (вул. Винниченка, 4) відбудеться літературний вечір відомого українського письменника Юрія Іздрика.
На заході автор читатиме улюблені тисяч українців вірші, зокрема і з одного з найновіших видань – поетичної збірки-фотоальбому «NAKED ONE», що побачила світ у видавництві Meridian Czernowitz у 2020 році у співпраці з київською фотографкою Настею Тєліковою.
Вхід – вільний, однак необхідно зареєструватися: https://forms.gle/hGACodhyPjCHXH2KA та забронювати столик у «Карабасі Барабасі».
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Українські воїни за добу ліквідували 500 окупантів та знищили 17 безпілотників
Росія втратила у війні з Україною 64300 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 64 300 (+500) осіб,
танків ‒ 2 521 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 172 (+5) од,
артилерійських систем – 1 566 (+10) од,
РСЗВ – 362 (+5) од,
засобів ППО ‒ 186 (+3) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 240 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),
крилатих ракет ‒ 316 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 142 (+2).
Український воїн за два дні знищив чотири крилаті ракети із ПЗРК «Ігла»
За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь».
"Безумовно, за таку влучність та професіоналізм Ярослав буде достойно заохочений військовим керівництвом! " - наголошують у командуванні.
Юний аеророзвідник із Лища нищить ворогів за допомогою дронів. ІСТОРІЯ ЗАХИСНИКА
Йому 21 і він з перших днів війни - на передовій. Про Орден «За мужність» ІІІ ступеня, який йому вручив сам Президент України 4 червня, він воліє не згадувати, а його мама-волонтерка у лютому за 5 днів наїздила 5500 кілометрів, аби відволіктись від тривожних думок про долю сина.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
«Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ
Сьогодні у Луцьку на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал діяла осіння фотозона від Волонтерського штабу АНГАР. Найкращі фотографи міста робили світлини волинянам і таким чином збирали гроші на потреби Збройних сил України.
На Заході вважають, що Україна може звільнити Херсон наступного тижня
"Українські сили прорвали російську лінію фронту в Херсоні на початку місяця, визнало тоді Міністерство оборони Росії, що стало найбільшим просуванням України на півдні з моменту початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. З того часу Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра.
Українське оперативне командування "Південь" у четвер заявило, що звільнило ще п'ять населених пунктів в Херсонській області від російського контролю і знищило російський командно-контрольний центр і дві буксирувані гаубиці.
За оцінками західних військових, Україна може взяти Херсон до Дніпра вже наступного тижня", - йдеться у статті Financial Times.
Луцькі театрали через загрози не змогли влаштувати концерт-подяку воїнам, але знайшли спосіб для привітання. ВІДЕО
Волинський обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка підготував музично-поетичне вітання з нагоди свят – Дня захисників та захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва.
У театрі зауважують, що мали намір і велике бажання зібрати глядачів 14 та 16 жовтня. Але через загострення російсько-української війни концерт-подяку, присвячений захисникам та захисницям, довелося відкласти. Дійство перенесли на 20 жовтня.
Утім театрали вирішили все ж привітати українців та українок і опублікували привітальну програму в інтернеті.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost у День захисників та захисниць України
Сьогодні, 23:36
Воїни 14 ОМБр отримали нагороди на позиціях. ФОТО
Сьогодні, 22:12
На війні з Росією загинув волинський воїн Богдан Невірко
Сьогодні, 21:32
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
Медіа