На Заході вважають, що Україна може звільнити Херсон наступного тижня

На Заході вважають, що Україна може звільнити Херсон наступного тижня
Західні військові чиновники припускають, що України може звільнити Херсон від російських загарбників уже наступного тижня.

Про це пише УП з посиланням на Financial Times.

"Українські сили прорвали російську лінію фронту в Херсоні на початку місяця, визнало тоді Міністерство оборони Росії, що стало найбільшим просуванням України на півдні з моменту початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. З того часу Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра.

Українське оперативне командування "Південь" у четвер заявило, що звільнило ще п'ять населених пунктів в Херсонській області від російського контролю і знищило російський командно-контрольний центр і дві буксирувані гаубиці.

За оцінками західних військових, Україна може взяти Херсон до Дніпра вже наступного тижня", - йдеться у статті.

Видання не вказує, на які джерела й чиї оцінки спирається. На думку FT, заяви ставленика Кремля Володимира Сальдо та його поплічника Кирила Стремоусова про необхідність евакуації сімей із Херсонщини свідчать про хиткість ситуації.

Видання також цитує Станіслава Бєлковського – колишнього кремлівського експерта, який став критиком Володимира Путіна. Він написав у Telegram, що Росія "готується до вирішальної битви" за Херсон.

"РФ готується до вирішальної битви за місто Херсон. І перед цим планує евакуацію значної частини жителів Херсонської області. Вочевидь, Кремль і військове командування не переоцінюють шанси утримати РФ-контроль над цим анексованим регіоном", - написав він.


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Теги: звільнити Херсон, ЗСУ
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