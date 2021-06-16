Працівники луцького зоопарку віддали частину зарплати для ЗСУ





Про це повідомляють на сторінці звіринцю.



Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко передала одноденний заробіток колективу у сумі понад 16 тисяч гривень у Волонтерський штаб АНГАР.



"Наші працівники у багато способів долучають до допомоги ЗСУ, а одноденний заробіток колективу ми спрямовуємо на потреби воїнів з березня 2022. Переможемо, відбудуємо, заживемо у своєму прекрасному спільному домі", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Луцького зоопарку на знак глибокої вдячності усім захисникам та захисницям передали одноденний заробіток на потрби ЗСУ.Про це повідомляють на сторінці звіринцю.Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко передала одноденний заробіток колективу у сумі понад 16 тисяч гривень у Волонтерський штаб АНГАР."Наші працівники у багато способів долучають до допомоги ЗСУ, а одноденний заробіток колективу ми спрямовуємо на потреби воїнів з березня 2022. Переможемо, відбудуємо, заживемо у своєму прекрасному спільному домі", - йдеться у дописі.

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