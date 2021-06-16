Працівники луцького зоопарку віддали частину зарплати для ЗСУ

Працівники луцького зоопарку віддали частину зарплати для ЗСУ
Працівники Луцького зоопарку на знак глибокої вдячності усім захисникам та захисницям передали одноденний заробіток на потрби ЗСУ.

Про це повідомляють на сторінці звіринцю.

Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко передала одноденний заробіток колективу у сумі понад 16 тисяч гривень у Волонтерський штаб АНГАР.

"Наші працівники у багато способів долучають до допомоги ЗСУ, а одноденний заробіток колективу ми спрямовуємо на потреби воїнів з березня 2022. Переможемо, відбудуємо, заживемо у своєму прекрасному спільному домі", - йдеться у дописі.


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Теги: Волинь, Луцьк, зоопарк, благодійність
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