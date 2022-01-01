16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Особисте свято цього дня у депутата Волинської обласної ради Володимира Бондаря (на фото).
Цього дня також іменини у тих, хто носить ім’я Андрій.
Вітаємо та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здoрoвoгo харчування.
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Цього дня також іменини у тих, хто носить ім’я Андрій.
Вітаємо та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здoрoвoгo харчування.
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