16 жовтня на Волині: гортаючи календар

Володимира Бондаря (на фото).



Цього дня також іменини у тих, хто носить ім’я Андрій.



Вітаємо та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.



16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здoрoвoгo харчування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Особисте свято цього дня у депутата Волинської обласної ради(на фото).Цього дня також іменини у тих, хто носить ім’я Андрій.Вітаємо та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здoрoвoгo харчування.

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