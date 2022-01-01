На полігоні в Бєлгородській області «перестрілялися» окупанти

На полігоні в Бєлгородській області «перестрілялися» окупанти
За даними Міноборони РФ, на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області громадяни "однієї з країн СНД" обстріляли "добровольців", які готуються на війну в Україну, внаслідок чого 11 людей загинули, 15 госпіталізовано.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Мінфоборони РФ.

Як заявили в міністерстві, на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області двома громадянами однієї з країн СНД скоєно "терористичний акт".

Під час заняття з вогневої підготовки з "добровольцями", які готуються до так званої "спецоперації", "терористи" обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу.

11 людей загинули, 15 із пораненнями різної тяжкості госпіталізовано.

Вогнем у відповідь "двох терористів" знищено, заявили в Міноборони країни-агресора.

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Теги: Бєлгород, військова частина, полігон, стрілянина
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