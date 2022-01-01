На полігоні в Бєлгородській області «перестрілялися» окупанти
Сьогодні, 02:02
За даними Міноборони РФ, на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області громадяни "однієї з країн СНД" обстріляли "добровольців", які готуються на війну в Україну, внаслідок чого 11 людей загинули, 15 госпіталізовано.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Мінфоборони РФ.
Як заявили в міністерстві, на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області двома громадянами однієї з країн СНД скоєно "терористичний акт".
Під час заняття з вогневої підготовки з "добровольцями", які готуються до так званої "спецоперації", "терористи" обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу.
11 людей загинули, 15 із пораненнями різної тяжкості госпіталізовано.
Вогнем у відповідь "двох терористів" знищено, заявили в Міноборони країни-агресора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Мінфоборони РФ.
Як заявили в міністерстві, на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області двома громадянами однієї з країн СНД скоєно "терористичний акт".
Під час заняття з вогневої підготовки з "добровольцями", які готуються до так званої "спецоперації", "терористи" обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу.
11 людей загинули, 15 із пораненнями різної тяжкості госпіталізовано.
Вогнем у відповідь "двох терористів" знищено, заявили в Міноборони країни-агресора.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні – нові правила для підтвердження стажу
Сьогодні, 03:08
На полігоні в Бєлгородській області «перестрілялися» окупанти
Сьогодні, 02:02
В «Дії» можна буде подати заявку на отримання іпотеки
Сьогодні, 00:49
16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 15 жовтня
15 жовтень, 23:30
Медіа