В Україні – нові правила для підтвердження стажу

В Україні – нові правила для підтвердження стажу
В Україні з'являться пенсії за заслуги перед Батьківщиною, а також 27 вересня Кабінет Міністрів затвердив зміни до порядку підтвердження стажу для призначення пенсій.

Про це повідомляє social.com.ua.

Кабмін вніс чергові зміни до постанови "Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній".

Трудова книжка – це основний документ, який підтверджує стаж до 2004 року. Стаж після 01.01.2004 підтверджується даними із реєстру застрахованих осіб про сплату страхових внесків.

У той же час, для підтвердження стажу приймаються документи в електронному вигляді з накладенням електронного підпису. Вони є підставою для внесення відомостей до персональної електронної облікової картки у реєстрі застрахованих осіб.

Відповідно до нових правил, стаж також можна підтвердити на підставі виписки або довідки, складеної на основі даних, що є в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій.

Селяни та підприємці

Стаж тих, хто займається особистим сільським господарством, тепер підтверджується не лише довідкою з ПФ про сплату внесків, але також платіжними дорученнями, квитанціями банків, документами, що підтверджують поштовий переказ.

Підприємницьку діяльність до 2004 року можна підтвердити платіжними дорученнями, квитанціями банків, документами, що підтверджують поштовий переказ, інформацією ПФ про сплату страхових внесків.

Періоди провадження підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, фіксованого податку або спеціального торгового патенту підтверджуються свідоцтвом про сплату єдиного податку; спеціальним торговим патентом; документами щодо сплати єдиного податку.

Навчання

До стажу зараховуються періоди навчання на денній формі у закладах вищої освіти Навчання після 01.01.2004 до стажу не зараховується.

Догляд за людьми похилого віку

У стаж може зараховуватися догляд за людиною з інвалідністю І групи, за дитиною з інвалідністю або за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Якщо людина досягла 80 років, довідку про те, що вона потребує догляду, тепер надавати не потрібно.

Робота у в'язниці та стаж реабілітованих

Час утримання під вартою, час відбування покарання у місцях позбавлення волі та час перебування у засланні та примусовому лікуванні зараховується до стажу роботи за наявності документів про реабілітацію або в судовому порядку (довідки суду, органів прокуратури або досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про винесення виправдувального вироку).

Періоди роботи засуджених зараховуються до стажу роботи під час підтвердження платіжними дорученнями, квитанціями банків, документами по поштових переказах, іншими документами про сплату страхових внесків або інформацією Пенсійного фонду про їх сплату.

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Теги: трудова книжка, стаж
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