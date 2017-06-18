Франція почне тренувати українських військових

Франція почне тренувати українських військових
Франція прийме до 2 тисяч українських військовослужбовців, які протягом кількох тижнів мають пройти військову підготовку у французьких частинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністр збройних сил Франції Себастьєна Лекорню.

"Президент Франції Емманюель Макрон затвердив план підготовки, який дозволить розмістити у країні до 2 тисяч українських військових. Вони будуть приписані до наших частин на кілька тижнів", - заявив Лекорню.

Раніше у Франції вже готували українських артилеристів для обслуговування гаубиць Caesar, які були передані Україні.

"Необхідно підготувати нове покоління солдатів, які б змогли триматися тривалий час. Ми це робимо, дотримуючись норм права і не стаючи стороною конфлікту, оскільки ми не перебуваємо в стані війни, а допомагаємо країні, що воює", - підкреслив Лекорню.

Міністр нагадав про створення фонду для закупівлі озброєнь для потреб Києва у розмірі 100 млн євро. За його словами, ці кошти надано Францією українцям, які можуть на них купувати необхідне озброєння за умови, що воно буде французьким виробництвом. Також міністр додав, що перші замовлення вже зроблено. Мова йде про системи плавучих понтонів для форсування річок, які будуть поставлені французьким підприємством.


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Теги: Франція, навчання, військові, Україна
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