ВООЗ попередила про сувору зиму для українців
Сьогодні, 08:00
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що для багатьох жителів України, які постраждали від війни, майбутня зима може стати вкрай суворою. У зруйнованих районах країни люди не зможуть отримати необхідної медичної допомоги.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге. У його заяві йдеться, що зима може стати особливо небезпечною для вразливих категорій людей, пише 24 канал.
Зокрема, це стосується людей похилого віку, пацієнтів з хронічними захворюваннями, а також служби охорони материнства та новонароджених, "особливо з урахуванням нинішньої реальності низького охоплення вакцинацією проти COVID-19 та іншими вакцинами".
Повідомляється, що низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу.
"Виклики взимку та нещодавня ескалація бойових дій можуть призвести до значного внутрішнього переміщення, причому, як очікується, від 2 до 3 мільйонів людей переміщуватимуться в самій Україні, як і ще один відтік біженців до сусідніх країн", – зазначив голова європейського бюро ВООЗ.
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Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге. У його заяві йдеться, що зима може стати особливо небезпечною для вразливих категорій людей, пише 24 канал.
Зокрема, це стосується людей похилого віку, пацієнтів з хронічними захворюваннями, а також служби охорони материнства та новонароджених, "особливо з урахуванням нинішньої реальності низького охоплення вакцинацією проти COVID-19 та іншими вакцинами".
Повідомляється, що низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу.
"Виклики взимку та нещодавня ескалація бойових дій можуть призвести до значного внутрішнього переміщення, причому, як очікується, від 2 до 3 мільйонів людей переміщуватимуться в самій Україні, як і ще один відтік біженців до сусідніх країн", – зазначив голова європейського бюро ВООЗ.
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