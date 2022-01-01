ВООЗ попередила про сувору зиму для українців





Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге. У його заяві йдеться, що зима може стати особливо небезпечною для вразливих категорій людей, пише



Зокрема, це стосується людей похилого віку, пацієнтів з хронічними захворюваннями, а також служби охорони материнства та новонароджених, "особливо з урахуванням нинішньої реальності низького охоплення вакцинацією проти COVID-19 та іншими вакцинами".



Повідомляється, що низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу.



"Виклики взимку та нещодавня ескалація бойових дій можуть призвести до значного внутрішнього переміщення, причому, як очікується, від 2 до 3 мільйонів людей переміщуватимуться в самій Україні, як і ще один відтік біженців до сусідніх країн", – зазначив голова європейського бюро ВООЗ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що для багатьох жителів України, які постраждали від війни, майбутня зима може стати вкрай суворою. У зруйнованих районах країни люди не зможуть отримати необхідної медичної допомоги.Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ. У його заяві йдеться, що зима може стати особливо небезпечною для вразливих категорій людей, пише 24 канал. Зокрема, це стосується людей похилого віку, пацієнтів з хронічними захворюваннями, а також служби охорони материнства та новонароджених, "особливо з урахуванням нинішньої реальності низького охоплення вакцинацією проти COVID-19 та іншими вакцинами".Повідомляється, що низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу."Виклики взимку та нещодавня ескалація бойових дій можуть призвести до значного внутрішнього переміщення, причому, як очікується, від 2 до 3 мільйонів людей переміщуватимуться в самій Україні, як і ще один відтік біженців до сусідніх країн", – зазначив голова європейського бюро ВООЗ.

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