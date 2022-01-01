ВООЗ попередила про сувору зиму для українців

ВООЗ попередила про сувору зиму для українців
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що для багатьох жителів України, які постраждали від війни, майбутня зима може стати вкрай суворою. У зруйнованих районах країни люди не зможуть отримати необхідної медичної допомоги.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге. У його заяві йдеться, що зима може стати особливо небезпечною для вразливих категорій людей, пише 24 канал.

Зокрема, це стосується людей похилого віку, пацієнтів з хронічними захворюваннями, а також служби охорони материнства та новонароджених, "особливо з урахуванням нинішньої реальності низького охоплення вакцинацією проти COVID-19 та іншими вакцинами".

Повідомляється, що низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу.

"Виклики взимку та нещодавня ескалація бойових дій можуть призвести до значного внутрішнього переміщення, причому, як очікується, від 2 до 3 мільйонів людей переміщуватимуться в самій Україні, як і ще один відтік біженців до сусідніх країн", – зазначив голова європейського бюро ВООЗ.

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Теги: зима, ВООЗ
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