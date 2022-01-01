235-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

235-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Розпочалась двісті тридцять п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 06:00 16 жовтня від Генерального штабу ЗСУ.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка - Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed -136” з території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:
на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Покровка Сумської області. Використовував і ударні БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна;
на Краматорському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоєгорівка, Роздолівка та Серебрянка;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Вугледар, Времівка, Парасковіївка, Пречистівка та Щербаки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Марфопіль Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В населеному пункті Токмак знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В населеному пункті Пологи – до 30 поранених окупантів. В Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника. Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога.
Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО противника та інші військові цілі.
Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, зведення, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
235-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
ВООЗ попередила про сувору зиму для українців
Сьогодні, 08:00
Наче кадри Першої світової: Міноборони показало відео з позицій під Бахмутом
Сьогодні, 07:12
Франція почне тренувати українських військових
Сьогодні, 05:45
Зеленський назвав найбільш гарячі точки на фронті
Сьогодні, 04:11
Схожі новини
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 4 жовтня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 4 жовтня
04 жовтень, 18:57
Російські окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Російські окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
24 вересень, 09:06
Росіяни обстрілюють об’єкти військової та цивільної інфраструктури на кількох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росіяни обстрілюють об’єкти військової та цивільної інфраструктури на кількох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
31 серпень, 20:22
Війна з Росією: ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 15 травня Війна з Росією: ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 15 травня
15 травень, 09:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
235-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
 0
ВООЗ попередила про сувору зиму для українців
Сьогодні, 08:00
 0
Наче кадри Першої світової: Міноборони показало відео з позицій під Бахмутом
Сьогодні, 07:12
 0
Франція почне тренувати українських військових
Сьогодні, 05:45
 0
Зеленський назвав найбільш гарячі точки на фронті
Сьогодні, 04:11
 0
Медіа
відео
1/8