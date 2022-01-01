ЗСУ знищили вже 65 тисяч окупантів





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2529 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,

артилерійських систем – 1589 (+7) од,

РСЗВ – 365 (+0) од,

засоби ППО ‒ 186 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 143 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 16 жовтня ЗСУ уже знищили близько 65 000 окупантів, 2529 ворожих танків та 5193 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,танків ‒ 2529 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,артилерійських систем – 1589 (+7) од,РСЗВ – 365 (+0) од,засоби ППО ‒ 186 (+0) од,літаків – 268 (+0) од,гелікоптерів – 242 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),крилаті ракети ‒ 316 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,спеціальна техніка ‒ 143 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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