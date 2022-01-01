ЗСУ знищили вже 65 тисяч окупантів

ЗСУ знищили вже 65 тисяч окупантів
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 16 жовтня ЗСУ уже знищили близько 65 000 окупантів, 2529 ворожих танків та 5193 ББМ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2529 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,
артилерійських систем – 1589 (+7) од,
РСЗВ – 365 (+0) од,
засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 242 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),
крилаті ракети ‒ 316 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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Теги: війна, Україна, втрати росіян
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