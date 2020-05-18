Археологи дослідили найдавніший костел на Волині, знайшли затоплені підземелля

Археологи дослідили найдавніший костел на Волині, знайшли затоплені підземелля
Волинська археологічна експедиція провела розвідкові археологічні дослідження найдавнішого костелу Волині – храму Святої Трійці 1412 року побудови у місті Любомль Волинської області.

Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

Роботи провела Охоронна археологічна служба України Інституту археології НАН України разом із Волинським національним університетом імені Лесі Українки та Волинським регіональним підрозділом Спілки археологів України за підтримки Луцької Дієцезії Римсько-Католицької Церкви та настоятеля парафії Святої Трійці в Любомля о.кан. Яна Бураса на замовлення ГО «Спадщина майбутнього».

Трьома розвідковими зондами вдалося встановити структуру фундаментів та глибину їх залягання у найдавнішій частині храму 1412 року та додаткового об`єму споруди 1731 року побудови а також структуру підмурівків цегляної дзвіниці 1764 року побудови.

За словами Віктора Баюка, особливо цікавим є спосіб будівництва первісного храму, потужний цегляний фундамент стоїть на масивних кам’яних підмурівках, які опущені у щільну материкову глину. У культурному шарі поруч споруд виявлено велику кількість керамічної неполив’яної черепиці, кераміку та інші матеріали часу побутування споруди, поруч храму засвідчено також сліди масштабного цвинтаря.

Після опрацювання результатів досліджень спеціалісти нададуть нададуть предметну вихідну інформацію для розробки проекту реставрації пам’ятки.

Крипти храму з імовірними підземними ходами на даний час затоплено тому їх повне дослідження відкладено.

Слід відзначити, що робота студентів історичних спеціальностей Волинського національного університету із дослідження найдавніших споруд Волині здійснюється в рамках реалізації проекту навчання з елементами дуальної освіти та є унікальним досвідом здобуття професії.


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Теги: Волинь, історія, Любомль
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