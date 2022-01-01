На честь загиблого Олександра Мартинюка двоє лучан пройдуть на веслах 800 кілометрів

На честь загиблого Олександра Мартинюка двоє лучан пройдуть на веслах 800 кілометрів
Лучани Андрій Пилипюк і Вадим Приймачук пройдуть експедицію на річку Дністер протяжністю у 800 кілометрів на веслах.

Про це розповів член "Волинського річкового клубу" Андрій Пилипюк.

За словами Андрія Пилипюка, ідеєю експедиції річкою Дністер вони з товаришем жили кілька останніх місяців. Загалом лучанам доведеться подолати 800 кілометрів за 45 днів.
На честь загиблого Олександра Мартинюка двоє лучан пройдуть на веслах 800 кілометрів

Стартувала експедиція 16 жовтня.

Веслувальники планують пройти річку Дністер від її витоків до кордону Молдови - 800 км, комплексно вивчити долину Дністра, зібрати низку краєзнавчих матеріалів.
На честь загиблого Олександра Мартинюка двоє лучан пройдуть на веслах 800 кілометрів

Також під час експедиції відбуватиметься збір коштів, які по завершенню ми передадуть на ЗСУ.

Під час експедиції Андрій та Вадим зніматимуть краєзнавчий відеоролик.
На честь загиблого Олександра Мартинюка двоє лучан пройдуть на веслах 800 кілометрів

"Цю експедицію ми присвятимо нашому товаришу, туристу, воїну, захиснику України, герою - Саші Мартинюку, що загинув на війні за вільну Україну! Ви ж матимете змогу слідкувати за нами на нашій сторінці інстаграм: @vrc.splav.lutsk", - написав Андрій Пилипюк.

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Теги: Волинь, Луцьк, Україна, експедиція
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