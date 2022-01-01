Останніми днями ЗСУ знищили склади, комплекси С-300 та 200 солдатів на Запоріжжі
Сьогодні, 12:00
Днями українські військові вразили 7 позицій окупантів, знищивши російську техніку, у тому числі чотири комплекси С-300, та живу силу ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"Збройні Сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від рашистів", - написав він.
За його словами, тільки останніми днями:
неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів;
в Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців;
в Пологах - до 30 поранених окупантів;
в Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника;
кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється;
в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих;
в районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"Збройні Сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від рашистів", - написав він.
За його словами, тільки останніми днями:
неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів;
в Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців;
в Пологах - до 30 поранених окупантів;
в Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника;
кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється;
в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих;
в районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.
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