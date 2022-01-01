Останніми днями ЗСУ знищили склади, комплекси С-300 та 200 солдатів на Запоріжжі





Про це повідомляє



"Збройні Сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від рашистів", - написав він.



За його словами, тільки останніми днями:



неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів;

в Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців;

в Пологах - до 30 поранених окупантів;

в Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника;

кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється;

в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих;

в районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями українські військові вразили 7 позицій окупантів, знищивши російську техніку, у тому числі чотири комплекси С-300, та живу силу ворога.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова."Збройні Сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від рашистів", - написав він.За його словами, тільки останніми днями:неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів;в Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців;в Пологах - до 30 поранених окупантів;в Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника;кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється;в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих;в районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію