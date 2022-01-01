Волинянин збирає консервні банки та виготовляє окопні свічки для військових

Сергій Лавренюк волонтерством почав займатися буквально з перших днів війни. І вважає, що у нинішній час кожен має зробити свій внесок у перемогу.



Чоловік виготовляє окопні свічки, - пише



"Про окопні свічки прочитав в Інтернеті, і взявся до роботи, – каже Сергій. – Просив у продавців магазинів, щоб віддавали непотрібні картонні ящики. Різав їх на смужки. Допомагав сусід, дружина. Згодом скрутили та позапихали картон у порожні консервні банки. Та оскільки їх у селі було непросто знайти, придумав іншу форму для свічок. Розрізаю жерстяну банку з-під пива, туди вставляю картонні рулони та заливаю воском. Ось і вся хитрість".



Правда, це на словах усе так легко робиться, а на ділі складніше. Найперше потрібно нарізати грубий картон певного розміру. Потім скрутити його і вставити у форми. Буває, від такої одноманітної роботи, яка займає кілька годин, аж пальці болять. Далі розігріти віск до високої температури, щоб розтанув, і залити матеріал. Це треба робити у кілька етапів, щоб він достатньо просочився у картон. Тоді свічка буде готова.



"Горить вона три години, – запевняє чоловік. – Але після того її ресурс можна продовжити ще на годину, якщо розірвати баночку та вміст воскової туби покласти догори дном у якусь металеву".



Допомагають у цій добрій справі небайдужі люди, з місцевого храму Бориса та Гліба передали 700 гривень пожертв на придбання першої партії воску. Нещодавно 50 свічок, які зробив Сергій, волонтер з Луцька Ігор Шевчук доставив 14-й ОМБР імені князя Романа Великого на Харківщину.



"Задумайтеся: вдома ми маємо все, а там нема нічого. Нашим хлопцям потрібно багато речей, – наголошує Ігор. – І якщо влітку питання свічок не було таке актуальне, то розуміємо, що з приходом холодів вони необхідні. Адже не лише освітлюють окопи. На них можна розігріти тушонку чи навіть речі трохи підсушити".



Першу партію уже відправили на фронт, а віск для наступної виділила церква села Бережанка Луцького району. Якщо і ви хочете долучитися до цієї доброї справи, телефонуйте Сергію за номером: 050-999-00-02. Давайте разом наближати перемогу!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Шклинь на Горохівщиніволонтерством почав займатися буквально з перших днів війни. І вважає, що у нинішній час кожен має зробити свій внесок у перемогу.Чоловік виготовляє окопні свічки, - пише Вісник і Ко "Про окопні свічки прочитав в Інтернеті, і взявся до роботи, – каже Сергій. – Просив у продавців магазинів, щоб віддавали непотрібні картонні ящики. Різав їх на смужки. Допомагав сусід, дружина. Згодом скрутили та позапихали картон у порожні консервні банки. Та оскільки їх у селі було непросто знайти, придумав іншу форму для свічок. Розрізаю жерстяну банку з-під пива, туди вставляю картонні рулони та заливаю воском. Ось і вся хитрість".Правда, це на словах усе так легко робиться, а на ділі складніше. Найперше потрібно нарізати грубий картон певного розміру. Потім скрутити його і вставити у форми. Буває, від такої одноманітної роботи, яка займає кілька годин, аж пальці болять. Далі розігріти віск до високої температури, щоб розтанув, і залити матеріал. Це треба робити у кілька етапів, щоб він достатньо просочився у картон. Тоді свічка буде готова."Горить вона три години, – запевняє чоловік. – Але після того її ресурс можна продовжити ще на годину, якщо розірвати баночку та вміст воскової туби покласти догори дном у якусь металеву".Допомагають у цій добрій справі небайдужі люди, з місцевого храму Бориса та Гліба передали 700 гривень пожертв на придбання першої партії воску. Нещодавно 50 свічок, які зробив Сергій, волонтер з Луцька Ігор Шевчук доставив 14-й ОМБР імені князя Романа Великого на Харківщину."Задумайтеся: вдома ми маємо все, а там нема нічого. Нашим хлопцям потрібно багато речей, – наголошує Ігор. – І якщо влітку питання свічок не було таке актуальне, то розуміємо, що з приходом холодів вони необхідні. Адже не лише освітлюють окопи. На них можна розігріти тушонку чи навіть речі трохи підсушити".Першу партію уже відправили на фронт, а віск для наступної виділила церква села Бережанка Луцького району. Якщо і ви хочете долучитися до цієї доброї справи, телефонуйте Сергію за номером: 050-999-00-02. Давайте разом наближати перемогу!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію