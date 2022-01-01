Волинянин збирає консервні банки та виготовляє окопні свічки для військових

Волинянин збирає консервні банки та виготовляє окопні свічки для військових
Житель села Шклинь на Горохівщині Сергій Лавренюк волонтерством почав займатися буквально з перших днів війни. І вважає, що у нинішній час кожен має зробити свій внесок у перемогу.

Чоловік виготовляє окопні свічки, - пише Вісник і Ко.

"Про окопні свічки прочитав в Інтернеті, і взявся до роботи, – каже Сергій. – Просив у продавців магазинів, щоб віддавали непотрібні картонні ящики. Різав їх на смужки. Допомагав сусід, дружина. Згодом скрутили та позапихали картон у порожні консервні банки. Та оскільки їх у селі було непросто знайти, придумав іншу форму для свічок. Розрізаю жерстяну банку з-під пива, туди вставляю картонні рулони та заливаю воском. Ось і вся хитрість".

Правда, це на словах усе так легко робиться, а на ділі складніше. Найперше потрібно нарізати грубий картон певного розміру. Потім скрутити його і вставити у форми. Буває, від такої одноманітної роботи, яка займає кілька годин, аж пальці болять. Далі розігріти віск до високої температури, щоб розтанув, і залити матеріал. Це треба робити у кілька етапів, щоб він достатньо просочився у картон. Тоді свічка буде готова.

"Горить вона три години, – запевняє чоловік. – Але після того її ресурс можна продовжити ще на годину, якщо розірвати баночку та вміст воскової туби покласти догори дном у якусь металеву".

Допомагають у цій добрій справі небайдужі люди, з місцевого храму Бориса та Гліба передали 700 гривень пожертв на придбання першої партії воску. Нещодавно 50 свічок, які зробив Сергій, волонтер з Луцька Ігор Шевчук доставив 14-й ОМБР імені князя Романа Великого на Харківщину.

"Задумайтеся: вдома ми маємо все, а там нема нічого. Нашим хлопцям потрібно багато речей, – наголошує Ігор. – І якщо влітку питання свічок не було таке актуальне, то розуміємо, що з приходом холодів вони необхідні. Адже не лише освітлюють окопи. На них можна розігріти тушонку чи навіть речі трохи підсушити".

Першу партію уже відправили на фронт, а віск для наступної виділила церква села Бережанка Луцького району. Якщо і ви хочете долучитися до цієї доброї справи, телефонуйте Сергію за номером: 050-999-00-02. Давайте разом наближати перемогу!

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Теги: Волинь, волонтерство, Горохівщина
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