Російські окупанти обстріляли Нікополь, поранення отримав чоловік





Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, - пише



У Нікополі обстріл спричинив кілька пожеж, та вогнеборці їх уже приборкали.



У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла.



Під обстрілом також опинилася Марганецька громада. Там минулося без постраждалих.



Зазначається, що росіяни стріляли з "Градів" та важкої артилерії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вночі гатили по території Дніпропетровщини – у Нікополі, куди прилетіли понад 40 російських снарядів, отримав поранення 47-річний чоловік.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, - пише "Українська правда" У Нікополі обстріл спричинив кілька пожеж, та вогнеборці їх уже приборкали.У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла.Під обстрілом також опинилася Марганецька громада. Там минулося без постраждалих.Зазначається, що росіяни стріляли з "Градів" та важкої артилерії.

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