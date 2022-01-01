На «Ягодині» вперше в Україні запрацює електронна черга





Про це повідомляє Мустафу Найєма.



“Зараз готуємося запустити пілотний проєкт «Електронна черга перетину кордону» (“єЧерга”) на першому пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ”. Це важливо, в першу чергу, для комфорту водіїв, а також – для організації роботи пунктів пропуску, адже вони – наше обличчя, перше, що бачать перевізники, прибуваючи в Україну з інших країн. І часто це два різні світи з порівнянням, на жаль, не на нашу користь, отож будемо це виправляти», – сказав заступник міністра інфраструктури.



Найєм зауважив, що необхідність в проєкті “єЧерга” виникла через збільшення навантаження на автомобільні пункти пропуску. Саме після повномасштабного вторгнення росії в Україну наші морські і повітряні шляхи були заблоковані, а кількість товарів, які перевізники переправляють автівками через кордон з того часу невпинно збільшується. За вересень фізичний обсяг цього експорту склав 1 мільйон 400 тисяч тонн. Це більше на 400 тисяч тонн, ніж у березні цього ж року.



“Пункти перетину кордону працюють перевищуючи свою проєктну здатність. Міністерство інфраструктури України наразі спільно з Митною та Прикордонною службою паралельно реалізують проєкт «Відкритий кордон», щоб збільшити пропускну спроможність ПП – розбудовують прикордонну інфраструктуру, збільшують існуючі і відкривають нові пункти пропуску. Разом з тим, проєкт “єЧерга” дозволить скоротити час перебування водія в фізичній черзі біля кордону. Натомість вони зможуть очікувати в комфортних, пристосованих для відпочинку місцях, а не жити на узбіччі”, - розповів Найєм.



За його словами, деякі перевізники поки мають перестороги і побоювання щодо введення системи електронних черг.



«Ми знаходимось на зв’язку з перевізниками постійно. До конструктивних пропозицій дослухаємось. Пояснюємо, що електронна черга буде безкоштовною, що саме ця система дасть можливість якомога ефективніше планувати поїздки і перестати жити по 7-10 днів водіям на узбіччі, а чекати рейсу в комфортних умовах. Саме “єЧерга” допоможе остаточно прибрати вплив людського фактору на те, хто першим з перевізників перетне кордон. Це буде ще один інструмент, який допоможе усунути корупційні ризики на кордоні”, - сказав заступник міністра.



Він нагадав, що подібна реакція була, коли впроваджували безкоштовні дозволи для перевізників.



“Лише згодом, спробувавши нову систему, перевізники надали нам схвальні відгуки. Впевнений, з єЧергою буде так само”, – сказав Найєм.



Як раніше повідомляли в Міністерстві інфраструктури України, система електронної черги перетину кордону “єЧерга” дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Система буде безкоштовною, заїжджати до сервісної зони водіям буде необов’язково. Перевізник зможе самостійно обирати місце очікування, а система автоматично сповіщатиме, коли потрібно під’їжджати до пункту пропуску (ПП). Спочатку систему впровадять на одному пункті пропуску. Після випробувань та вдосконалення вона буде масштабована на всі ПП в Україні. Цього року також розробники планують створити мобільний додаток в рамках створення системи “єЧерга” для водіїв.



Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державної митної та прикордонної служби України за підтримки USAID/UK Аid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" запрацює пілотний проєкт «Електронна черга перетину кордону», покликаний зменшити затори на пропускних пунктах, запрацює менш, ніж за місяць.Про це повідомляє Укрінформ ,посилаючись на заступника міністра інфраструктури Україниа.“Зараз готуємося запустити пілотний проєкт «Електронна черга перетину кордону» (“єЧерга”) на першому пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ”. Це важливо, в першу чергу, для комфорту водіїв, а також – для організації роботи пунктів пропуску, адже вони – наше обличчя, перше, що бачать перевізники, прибуваючи в Україну з інших країн. І часто це два різні світи з порівнянням, на жаль, не на нашу користь, отож будемо це виправляти», – сказав заступник міністра інфраструктури.Найєм зауважив, що необхідність в проєкті “єЧерга” виникла через збільшення навантаження на автомобільні пункти пропуску. Саме після повномасштабного вторгнення росії в Україну наші морські і повітряні шляхи були заблоковані, а кількість товарів, які перевізники переправляють автівками через кордон з того часу невпинно збільшується. За вересень фізичний обсяг цього експорту склав 1 мільйон 400 тисяч тонн. Це більше на 400 тисяч тонн, ніж у березні цього ж року.“Пункти перетину кордону працюють перевищуючи свою проєктну здатність. Міністерство інфраструктури України наразі спільно з Митною та Прикордонною службою паралельно реалізують проєкт «Відкритий кордон», щоб збільшити пропускну спроможність ПП – розбудовують прикордонну інфраструктуру, збільшують існуючі і відкривають нові пункти пропуску. Разом з тим, проєкт “єЧерга” дозволить скоротити час перебування водія в фізичній черзі біля кордону. Натомість вони зможуть очікувати в комфортних, пристосованих для відпочинку місцях, а не жити на узбіччі”, - розповів Найєм.За його словами, деякі перевізники поки мають перестороги і побоювання щодо введення системи електронних черг.«Ми знаходимось на зв’язку з перевізниками постійно. До конструктивних пропозицій дослухаємось. Пояснюємо, що електронна черга буде безкоштовною, що саме ця система дасть можливість якомога ефективніше планувати поїздки і перестати жити по 7-10 днів водіям на узбіччі, а чекати рейсу в комфортних умовах. Саме “єЧерга” допоможе остаточно прибрати вплив людського фактору на те, хто першим з перевізників перетне кордон. Це буде ще один інструмент, який допоможе усунути корупційні ризики на кордоні”, - сказав заступник міністра.Він нагадав, що подібна реакція була, коли впроваджували безкоштовні дозволи для перевізників.“Лише згодом, спробувавши нову систему, перевізники надали нам схвальні відгуки. Впевнений, з єЧергою буде так само”, – сказав Найєм.Як раніше повідомляли в Міністерстві інфраструктури України, система електронної черги перетину кордону “єЧерга” дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Система буде безкоштовною, заїжджати до сервісної зони водіям буде необов’язково. Перевізник зможе самостійно обирати місце очікування, а система автоматично сповіщатиме, коли потрібно під’їжджати до пункту пропуску (ПП). Спочатку систему впровадять на одному пункті пропуску. Після випробувань та вдосконалення вона буде масштабована на всі ПП в Україні. Цього року також розробники планують створити мобільний додаток в рамках створення системи “єЧерга” для водіїв.Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державної митної та прикордонної служби України за підтримки USAID/UK Аid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

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