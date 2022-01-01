Волинянин будує екобудинок з дерева, глини та соломи. ВІДЕО





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Щодо технології, говорить Олександр Гуч, то спершу вимішується глина з піском. Після того, як ця суміш стає однорідною, додається дрібна солома. Отриману масу вимащує на стіни хати. У роботі використовує рукавиці, щоб берегти шкіру, від холоду зокрема.



Серед переваг екологічної будівлі, зі слів Олександра Гуча – це хороша теплоізоляція.



"Хата однозначно буде тепліша, ніж звична цегляна чи з інших матеріалів. Коли на вулиці спека, глиняні стіни дають гарну прохолоду, а ввечері, коли сонце сідає, стіни прогріваються і всередині в хаті тепло", – каже чоловік.



Площа будинку з горищем становить 140 квадратних метрів. Із цегли, зазначив волинянин, тут лише несучі стіни. Зі слів автора ідеї спорудження екобудиночка, будує його з 2019 року. Олександру Гучу вдалося облаштувати дах з металопрофілю, провести електропроводку, інші роботи продовжує виконувати.



Допомагає Олександрові облаштовувати екобудинок товариш Сергій Стасюк, інженер-будівельник за професією.



"Дуже багато плюсів – це теплоізоляція, шумоізоляція. Серед мінусів – це горючість такого матеріалу, але якщо правильно оздобити: відразу потрібно штукатурити глиною з обох боків", – зазначив волинянин.



Як розповів доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії луцького вишу Орест Пахолюк, серед переваг такого будинку – екологічність, вартість і швидкість будівництва. Говорить: повинно бути технологічне облицювання глини або її варто поновлювати щороку.



"Таке будівництво в собі таїть чимало нюансів і деталей, які можуть повпливати на якість житла. В першу чергу, це якість проведення будівельних робіт. Якщо там є недоліки, то в будинку будуть і продування, і протяги", – додав викладач.



Завершити будівництво екохати Олександр Гуч планує за декілька років. На обійсті чоловік посадив сад, вирощує плодові дерева та мріє про дітей, яких виховуватиме із дружиною у власному будинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Дерно Луцького району Олександр Гуч будує двоповерховий екологічний дім. Чоловік зробив каркас будинку з дерева, а стіни – з соломи, переважно житньої, аби не розводились гризуни.Про це повідомляє Суспільне.

Щодо технології, говорить Олександр Гуч, то спершу вимішується глина з піском. Після того, як ця суміш стає однорідною, додається дрібна солома. Отриману масу вимащує на стіни хати. У роботі використовує рукавиці, щоб берегти шкіру, від холоду зокрема.Серед переваг екологічної будівлі, зі слів Олександра Гуча – це хороша теплоізоляція."Хата однозначно буде тепліша, ніж звична цегляна чи з інших матеріалів. Коли на вулиці спека, глиняні стіни дають гарну прохолоду, а ввечері, коли сонце сідає, стіни прогріваються і всередині в хаті тепло", – каже чоловік.Площа будинку з горищем становить 140 квадратних метрів. Із цегли, зазначив волинянин, тут лише несучі стіни. Зі слів автора ідеї спорудження екобудиночка, будує його з 2019 року. Олександру Гучу вдалося облаштувати дах з металопрофілю, провести електропроводку, інші роботи продовжує виконувати.Допомагає Олександрові облаштовувати екобудинок товариш Сергій Стасюк, інженер-будівельник за професією."Дуже багато плюсів – це теплоізоляція, шумоізоляція. Серед мінусів – це горючість такого матеріалу, але якщо правильно оздобити: відразу потрібно штукатурити глиною з обох боків", – зазначив волинянин.Як розповів доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії луцького вишу Орест Пахолюк, серед переваг такого будинку – екологічність, вартість і швидкість будівництва. Говорить: повинно бути технологічне облицювання глини або її варто поновлювати щороку."Таке будівництво в собі таїть чимало нюансів і деталей, які можуть повпливати на якість житла. В першу чергу, це якість проведення будівельних робіт. Якщо там є недоліки, то в будинку будуть і продування, і протяги", – додав викладач.Завершити будівництво екохати Олександр Гуч планує за декілька років. На обійсті чоловік посадив сад, вирощує плодові дерева та мріє про дітей, яких виховуватиме із дружиною у власному будинку.

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