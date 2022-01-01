Волинянин будує екобудинок з дерева, глини та соломи. ВІДЕО
Сьогодні, 15:03
Житель села Дерно Луцького району Олександр Гуч будує двоповерховий екологічний дім. Чоловік зробив каркас будинку з дерева, а стіни – з соломи, переважно житньої, аби не розводились гризуни.
Про це повідомляє Суспільне.
Щодо технології, говорить Олександр Гуч, то спершу вимішується глина з піском. Після того, як ця суміш стає однорідною, додається дрібна солома. Отриману масу вимащує на стіни хати. У роботі використовує рукавиці, щоб берегти шкіру, від холоду зокрема.
Серед переваг екологічної будівлі, зі слів Олександра Гуча – це хороша теплоізоляція.
"Хата однозначно буде тепліша, ніж звична цегляна чи з інших матеріалів. Коли на вулиці спека, глиняні стіни дають гарну прохолоду, а ввечері, коли сонце сідає, стіни прогріваються і всередині в хаті тепло", – каже чоловік.
Площа будинку з горищем становить 140 квадратних метрів. Із цегли, зазначив волинянин, тут лише несучі стіни. Зі слів автора ідеї спорудження екобудиночка, будує його з 2019 року. Олександру Гучу вдалося облаштувати дах з металопрофілю, провести електропроводку, інші роботи продовжує виконувати.
Допомагає Олександрові облаштовувати екобудинок товариш Сергій Стасюк, інженер-будівельник за професією.
"Дуже багато плюсів – це теплоізоляція, шумоізоляція. Серед мінусів – це горючість такого матеріалу, але якщо правильно оздобити: відразу потрібно штукатурити глиною з обох боків", – зазначив волинянин.
Як розповів доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії луцького вишу Орест Пахолюк, серед переваг такого будинку – екологічність, вартість і швидкість будівництва. Говорить: повинно бути технологічне облицювання глини або її варто поновлювати щороку.
"Таке будівництво в собі таїть чимало нюансів і деталей, які можуть повпливати на якість житла. В першу чергу, це якість проведення будівельних робіт. Якщо там є недоліки, то в будинку будуть і продування, і протяги", – додав викладач.
Завершити будівництво екохати Олександр Гуч планує за декілька років. На обійсті чоловік посадив сад, вирощує плодові дерева та мріє про дітей, яких виховуватиме із дружиною у власному будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне.
Щодо технології, говорить Олександр Гуч, то спершу вимішується глина з піском. Після того, як ця суміш стає однорідною, додається дрібна солома. Отриману масу вимащує на стіни хати. У роботі використовує рукавиці, щоб берегти шкіру, від холоду зокрема.
Серед переваг екологічної будівлі, зі слів Олександра Гуча – це хороша теплоізоляція.
"Хата однозначно буде тепліша, ніж звична цегляна чи з інших матеріалів. Коли на вулиці спека, глиняні стіни дають гарну прохолоду, а ввечері, коли сонце сідає, стіни прогріваються і всередині в хаті тепло", – каже чоловік.
Площа будинку з горищем становить 140 квадратних метрів. Із цегли, зазначив волинянин, тут лише несучі стіни. Зі слів автора ідеї спорудження екобудиночка, будує його з 2019 року. Олександру Гучу вдалося облаштувати дах з металопрофілю, провести електропроводку, інші роботи продовжує виконувати.
Допомагає Олександрові облаштовувати екобудинок товариш Сергій Стасюк, інженер-будівельник за професією.
"Дуже багато плюсів – це теплоізоляція, шумоізоляція. Серед мінусів – це горючість такого матеріалу, але якщо правильно оздобити: відразу потрібно штукатурити глиною з обох боків", – зазначив волинянин.
Як розповів доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії луцького вишу Орест Пахолюк, серед переваг такого будинку – екологічність, вартість і швидкість будівництва. Говорить: повинно бути технологічне облицювання глини або її варто поновлювати щороку.
"Таке будівництво в собі таїть чимало нюансів і деталей, які можуть повпливати на якість житла. В першу чергу, це якість проведення будівельних робіт. Якщо там є недоліки, то в будинку будуть і продування, і протяги", – додав викладач.
Завершити будівництво екохати Олександр Гуч планує за декілька років. На обійсті чоловік посадив сад, вирощує плодові дерева та мріє про дітей, яких виховуватиме із дружиною у власному будинку.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин будує екобудинок з дерева, глини та соломи. ВІДЕО
Сьогодні, 15:03
На «Ягодині» вперше в Україні запрацює електронна черга
Сьогодні, 13:41
На честь загиблого Олександра Мартинюка двоє лучан пройдуть на веслах 800 кілометрів
Сьогодні, 13:00
Медіа