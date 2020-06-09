На Волині тракторист «надув» у драгер 4,27 проміле і отримав 17 тисяч штрафу

На Волині тракторист «надув» у драгер 4,27 проміле і отримав 17 тисяч штрафу
На Волині п’яного тракториста оштрафували та відібрали водійське посвідчення. Через скрутне матеріальне становище чоловік попросив суд про розстрочку штрафу.

Про це йдеться в постанові Старовижівського районного суду, - повідомляє ІА "Волинські новини".

Будучи п’яним, правопорушник рухався на тракторі Т-25 дорогою між селами Ниці та Солов’ї. Огляд на стан сп’яніння проводили за допомогою приладу Drager Alcotest 6810, результат – 4,27 проміле, що в 21 раз перевищує допустиму норму.

У суді тракторист визнав свою вину та попросив розстрочити штраф на п’ять місяців, оскільки не працює та перебуває в скрутному матеріальному становищі, тож не зможе в п’ятнадцятиденний строк сплатити штраф.

Суд призначив трактористу штраф у розмірі 17 тисяч гривень та відібрав водійське посвідчення на один рік. Чоловік виплачуватиме штраф протягом п’яти місяців.

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Теги: Волинь, суд, алкоголь
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