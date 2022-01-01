У селі на Волині відкрили амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 17:56
В селі Шклинь Городищенської громади відкрили сучасну амбулаторію.
Амбулаторію облаштували на 2 поверсі місцевого будинку культури. В цьому ж приміщенні розмістили і пункт швидкої допомоги. Кошти на реконструкцію спрямував тутешній аграрій, депутата обласної ради Анатолій Никонюк, - повідомляють у Волинській обласній раді.
«В цих приміщеннях нові меблі, нове медичне обладнання. Є денний стаціонар, кабінет щеплень та навіть дитячий куточок. І ми за це щиро вдячні Анатолію Никонюку, адже зробив він це власними силами для всієї громади, для людей», - каже завідувачка амбулаторією Євгенія Пеляк.
Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль зазначив, що пункт швидкої допомоги відкрили у Шклині трохи більше, як рік тому, але медикам доводилося працювати у пристосованому приміщенні. Тепер є зручні кабінети, а також чудова дорога, на ремонт якої залучив кошти народний депутат Вячеслав Рубльов.
Григорій Недопад каже: влітку, коли реконструкція тільки розпочалася, Анатолій Никонюк запевнив, що амбулаторію відкриють на Покрову, і дотримав слова.
«Це гарна, сучасна амбулаторія, яка буде комфортною для людей і медичного персоналу. Кім того, в приміщенні будинку культури вирішили розмістити бібліотеку та старостат. Це зручно, коли всі потрібні установи в одному місці, - переконаний голова Волиньради. – Навіть під час воєнних дій в наших селах створюють такі заклади. Тому я певен: відбудова України починається з сіл. І саме тому ми переможемо».
Спільно з Вячеславом Рубльовим Григорій Недопад передав для потреб амбулаторії телевізор, ноутбук та електрокардіограф.
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Амбулаторію облаштували на 2 поверсі місцевого будинку культури. В цьому ж приміщенні розмістили і пункт швидкої допомоги. Кошти на реконструкцію спрямував тутешній аграрій, депутата обласної ради Анатолій Никонюк, - повідомляють у Волинській обласній раді.
«В цих приміщеннях нові меблі, нове медичне обладнання. Є денний стаціонар, кабінет щеплень та навіть дитячий куточок. І ми за це щиро вдячні Анатолію Никонюку, адже зробив він це власними силами для всієї громади, для людей», - каже завідувачка амбулаторією Євгенія Пеляк.
Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль зазначив, що пункт швидкої допомоги відкрили у Шклині трохи більше, як рік тому, але медикам доводилося працювати у пристосованому приміщенні. Тепер є зручні кабінети, а також чудова дорога, на ремонт якої залучив кошти народний депутат Вячеслав Рубльов.
Григорій Недопад каже: влітку, коли реконструкція тільки розпочалася, Анатолій Никонюк запевнив, що амбулаторію відкриють на Покрову, і дотримав слова.
«Це гарна, сучасна амбулаторія, яка буде комфортною для людей і медичного персоналу. Кім того, в приміщенні будинку культури вирішили розмістити бібліотеку та старостат. Це зручно, коли всі потрібні установи в одному місці, - переконаний голова Волиньради. – Навіть під час воєнних дій в наших селах створюють такі заклади. Тому я певен: відбудова України починається з сіл. І саме тому ми переможемо».
Спільно з Вячеславом Рубльовим Григорій Недопад передав для потреб амбулаторії телевізор, ноутбук та електрокардіограф.
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