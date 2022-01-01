Українські розвідники обіцяють винагороду 100 тисяч доларів за Гіркіна





Про це розвідка повідомляють



"ГУР гарантує $100 000 за полоненого Гіркіна", - зазначали у відомстві.



Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти України.



Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР".



СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.



Також він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки Міністерства оборони обіцяє винагороду 100 тис доларів за взяття в полон та передачу російського терориста Ігоря Гіркіна.Про це розвідка повідомляють Українськi Новини "ГУР гарантує $100 000 за полоненого Гіркіна", - зазначали у відомстві.Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти України.Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР".СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.Також він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

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