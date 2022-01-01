Українські розвідники обіцяють винагороду 100 тисяч доларів за Гіркіна

Українські розвідники обіцяють винагороду 100 тисяч доларів за Гіркіна
Головне управління розвідки Міністерства оборони обіцяє винагороду 100 тис доларів за взяття в полон та передачу російського терориста Ігоря Гіркіна.

Про це розвідка повідомляють Українськi Новини.

"ГУР гарантує $100 000 за полоненого Гіркіна", - зазначали у відомстві.

Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти України.

Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР".

СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.

Також він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Гіркін, винагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські розвідники обіцяють винагороду 100 тисяч доларів за Гіркіна
Сьогодні, 18:35
У селі на Волині відкрили амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 17:56
Волинянин-командувач ОК «Південь» розповів про співвідношення втрат України і Росії
Сьогодні, 17:07
На Волині тракторист «надув» у драгер 4,27 проміле і отримав 17 тисяч штрафу
Сьогодні, 16:25
Формат навчання у школі вирішуватимуть батьки
Сьогодні, 15:44
Схожі новини
Волинянин-командувач ОК «Південь» розповів про співвідношення втрат України і Росії Волинянин-командувач ОК «Південь» розповів про співвідношення втрат України і Росії
Сьогодні, 17:07
Останніми днями ЗСУ знищили склади, комплекси С-300 та 200 солдатів на Запоріжжі Останніми днями ЗСУ знищили склади, комплекси С-300 та 200 солдатів на Запоріжжі
Сьогодні, 12:19
ЗСУ знищили вже 65 тисяч окупантів ЗСУ знищили вже 65 тисяч окупантів
Сьогодні, 10:16
Російські окупанти обстріляли Нікополь, поранення отримав чоловік Російські окупанти обстріляли Нікополь, поранення отримав чоловік
Сьогодні, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські розвідники обіцяють винагороду 100 тисяч доларів за Гіркіна
Сьогодні, 18:35
 0
У селі на Волині відкрили амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 17:56
 0
Волинянин-командувач ОК «Південь» розповів про співвідношення втрат України і Росії
Сьогодні, 17:07
 0
На Волині тракторист «надув» у драгер 4,27 проміле і отримав 17 тисяч штрафу
Сьогодні, 16:25
 0
Формат навчання у школі вирішуватимуть батьки
Сьогодні, 15:44
 0
Медіа
відео
1/8