Українські розвідники обіцяють винагороду 100 тисяч доларів за Гіркіна
Сьогодні, 18:35
Головне управління розвідки Міністерства оборони обіцяє винагороду 100 тис доларів за взяття в полон та передачу російського терориста Ігоря Гіркіна.
Про це розвідка повідомляють Українськi Новини.
"ГУР гарантує $100 000 за полоненого Гіркіна", - зазначали у відомстві.
Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти України.
Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР".
СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.
Також він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.
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Про це розвідка повідомляють Українськi Новини.
"ГУР гарантує $100 000 за полоненого Гіркіна", - зазначали у відомстві.
Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти України.
Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР".
СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.
Також він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.
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