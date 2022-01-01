Погода у Луцьку на завтра, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 19°С.
Народний прогноз погоди: 17 жовтня відзначається день пам'яті святого Єрофея, єпископа Афінського. У народі говорили: "З Єрофея холод сильніше". З цього часу посилюється холод. Люди помітили: чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше утвердиться у своїх правах зима, а рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 19°С.
Народний прогноз погоди: 17 жовтня відзначається день пам'яті святого Єрофея, єпископа Афінського. У народі говорили: "З Єрофея холод сильніше". З цього часу посилюється холод. Люди помітили: чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше утвердиться у своїх правах зима, а рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу.
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