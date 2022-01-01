На Волині Renault в'їхав у припаркований Volkswagen

Вчора, 15 жовтня, у місті Ковель трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці події патрульні встановили, що водій автомобіля Renault не був уважний та не стежив за дорожньою обстановкою через що здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб марки Volkswagen.Під час перевірки документів, інспектори виявили, що обидва керманичі не мають полісу обов’язкового страхування транспортних засобів.На винуватця події інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), також, обидва водії отримали по постанові за ч. 1 ст. 126 (Відсутність поліса обов’язкового страхування) КУпАП.