Календарі з бійцями ЗСУ та шалені втрати окупантів: Добрі новини від ВолиньPost за 16 жовтня

Наші хлопці та дівчата вже 235-ий день на фронті роблять усе можливе й неможливе, аби назавжди позбутися ворога! З такою підтримкою у тилу, їм це неодмінно вдасться.Попереду багато важких днів, але й наша перемога все ближче!Франція прийме до 2 тисяч українських військовослужбовців, які протягом кількох тижнів мають пройти військову підготовку у французьких частинах.особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,танків ‒ 2529 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,артилерійських систем – 1589 (+7) од,РСЗВ – 365 (+0) од,засоби ППО ‒ 186 (+0) од,літаків – 268 (+0) од,гелікоптерів – 242 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),крилаті ракети ‒ 316 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,спеціальна техніка ‒ 143 (+1).Волиняни допомагають військовим чим можуть! Житель села Шклинь на Горохівщині Сергій Лавренюк волонтерством почав займатися буквально з перших днів війни. І вважає, що у нинішній час кожен має зробити свій внесок у перемогу.Неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів.В Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців.В Пологах - до 30 поранених окупантів.в Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника.Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.В районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих.В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.12 календарів з підписом Головнокомандувача ЗСУта всіх учасників проєкту будуть розіграні в лотерею, яка стартує 17 жовтня за посиланням.10 календарів з такими ж підписами підуть з молотка на аукціоні, який проведена своїй Facebook-сторінці.