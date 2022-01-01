Календарі з бійцями ЗСУ та шалені втрати окупантів: Добрі новини від ВолиньPost за 16 жовтня

Календарі з бійцями ЗСУ та шалені втрати окупантів: Добрі новини від ВолиньPost за 16 жовтня
Наші хлопці та дівчата вже 235-ий день на фронті роблять усе можливе й неможливе, аби назавжди позбутися ворога! З такою підтримкою у тилу, їм це неодмінно вдасться.

Попереду багато важких днів, але й наша перемога все ближче!

Тож фокусуймося на добрих новинах. До прикладу, сьогодні, 16 жовтня, нагадаємо вам про таке:

Франція почне тренувати українських військових


Франція прийме до 2 тисяч українських військовослужбовців, які протягом кількох тижнів мають пройти військову підготовку у французьких частинах.

ЗСУ знищили вже 65 тисяч окупантів

особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2529 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,
артилерійських систем – 1589 (+7) од,
РСЗВ – 365 (+0) од,
засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 242 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),
крилаті ракети ‒ 316 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Волинянин збирає консервні банки та виготовляє окопні свічки для військових

Волиняни допомагають військовим чим можуть! Житель села Шклинь на Горохівщині Сергій Лавренюк волонтерством почав займатися буквально з перших днів війни. І вважає, що у нинішній час кожен має зробити свій внесок у перемогу.

Останніми днями ЗСУ знищили склади, комплекси С-300 та 200 солдатів на Запоріжжі

Неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів.
В Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців.
В Пологах - до 30 поранених окупантів.
в Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника.
Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.
В районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих.
В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.

Календарі з бійцями ЗСУ та автографом Залужного розіграють в лотерею

12 календарів з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та всіх учасників проєкту будуть розіграні в лотерею, яка стартує 17 жовтня за посиланням.

10 календарів з такими ж підписами підуть з молотка на аукціоні, який проведе Дана Ярова на своїй Facebook-сторінці.

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Теги: Добрі новини, варте уваги
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