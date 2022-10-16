Календарі з бійцями ЗСУ та автографом Залужного розіграють в лотерею





10 календарів з такими ж підписами підуть з молотка на аукціоні, який проведе Дана Ярова на своїй Facebook-сторінці, - пише



"Мета – кожному підрозділу, Герой якого брав участь у проєкті – купити машину, або дрон. Поки робіть перепост. Вже сьогодні буде посилання на лотарею. А в понеділок старт", – каже Дана Ярова.



Учасниками проєкту стали 7 Героїв України та бійці, які отримали державні нагороди. Тематичний календар знімали 2 тижні. Автор світлин – фотограф Арсен Федосенко.



"У календарі є представники всіх родів військ, які входять в склад Збройних сил України. І невелике уточнення: календарі заряджені силою, незламним духом та оптимізмом наших військових", – каже авторка ідеї.



На світлинах зображені, зокрема, полковник медичної служби Едуард Хорошун, майор Мирослав Гай, полковник Денис Дикий, старша лейтенантка Олена Білозерська, молодший сержант Володимир Базика.



"До речі, завершує наш календар Олена Білозерська з лелекою – як символ миру, сім’ї і народження великої кількості дітей", – додає авторка ідеї.





Завершує календар снайперка Олена Білозерська з лелекою

До кожного календаря у комплекті додається маленька книжечка з історією героїв-учасників проєкту.



Календарі особисто підписав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний



До кожного календаря у комплекті додається маленька книжечка про героїв



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 календарів з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та всіх учасників проєкту будуть розіграні в лотерею, яка стартує 17 жовтня за посиланням.10 календарів з такими ж підписами підуть з молотка на аукціоні, який проведе Дана Ярова на своїй Facebook-сторінці, - пише "Українська правда". "Мета – кожному підрозділу, Герой якого брав участь у проєкті – купити машину, або дрон. Поки робіть перепост. Вже сьогодні буде посилання на лотарею. А в понеділок старт", – каже Дана Ярова.Учасниками проєкту стали 7 Героїв України та бійці, які отримали державні нагороди. Тематичний календар знімали 2 тижні. Автор світлин – фотограф Арсен Федосенко."У календарі є представники всіх родів військ, які входять в склад Збройних сил України. І невелике уточнення: календарі заряджені силою, незламним духом та оптимізмом наших військових", – каже авторка ідеї.На світлинах зображені, зокрема, полковник медичної служби Едуард Хорошун, майор Мирослав Гай, полковник Денис Дикий, старша лейтенантка Олена Білозерська, молодший сержант Володимир Базика."До речі, завершує наш календар Олена Білозерська з лелекою – як символ миру, сім’ї і народження великої кількості дітей", – додає авторка ідеї.Завершує календар снайперка Олена Білозерська з лелекоюДо кожного календаря у комплекті додається маленька книжечка з історією героїв-учасників проєкту.Календарі особисто підписав Головнокомандувач ЗСУ Валерій ЗалужнийДо кожного календаря у комплекті додається маленька книжечка про героїв

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