На Волині «вполювали» гриба-гіганта. ФОТО





Фото опублікувала Наталія Кропивник на своїй сторінці у фейсбуці, - повідомляє



«А у нас такий красень! Вага − 3,9 кілограма. Діаметр шапочки − 31 сантиметр. І головне, що зовсім чистенький всередині», − йдеться в дописі.



На підтвердження трофею опублікували світлини.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Мокре Дубечненської громади на Старовижівщині знайшли велетенського гриба.Фото опублікувалана своїй сторінці у фейсбуці, - повідомляє Agronews «А у нас такий красень! Вага − 3,9 кілограма. Діаметр шапочки − 31 сантиметр. І головне, що зовсім чистенький всередині», − йдеться в дописі.На підтвердження трофею опублікували світлини.

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