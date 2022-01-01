На Волині «вполювали» гриба-гіганта. ФОТО
Сьогодні, 19:16
У селі Мокре Дубечненської громади на Старовижівщині знайшли велетенського гриба.
Фото опублікувала Наталія Кропивник на своїй сторінці у фейсбуці, - повідомляє Agronews.
«А у нас такий красень! Вага − 3,9 кілограма. Діаметр шапочки − 31 сантиметр. І головне, що зовсім чистенький всередині», − йдеться в дописі.
На підтвердження трофею опублікували світлини.
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Фото опублікувала Наталія Кропивник на своїй сторінці у фейсбуці, - повідомляє Agronews.
«А у нас такий красень! Вага − 3,9 кілограма. Діаметр шапочки − 31 сантиметр. І головне, що зовсім чистенький всередині», − йдеться в дописі.
На підтвердження трофею опублікували світлини.
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