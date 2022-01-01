Перевірки громадського транспорту в Луцьку: які порушення зафіксували

Перевірки громадського транспорту в Луцьку: які порушення зафіксували
У Луцьку провели перевірки із дотримання графіків руху та виконання рейсів міським пасажирським транспортом.

Про це Суспільному розповів начальник відділу транспорту міськради Віктор Главічка.

За результатами перевірок, зі слів посадовця, перевізникам видали приписи про усунення недоліків, аби ті провели роботу з водіями.

"Проводилися перевірки по 12 жовтня. Фактично на всіх маршрутах виявлялися порушення водіями, особливо затверджених графіків руху. Також є факти невиконання рейсів у вечірній час", – зазначив посадовець.

У випадку повторних порушень, каже Віктор Главічка, на перевізників накладатимуть санкції або взагалі розриватимуть укладені договори за невиконання покладених умов.

"По окремих маршрутах зауважень не було. Ми моніторимо звернення громадян та будемо проводити раптові перевірки виконання умов укладених договорів", – говорить посадовець.

Віктор Главічка додав: кожен міський маршрут має затверджений графік руху. Всього у Луцькій громаді функціонує 18 автобусних маршрутів.

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Теги: маршрутки, Луцьк, перевірки
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