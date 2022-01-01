На Миколаївщині ЗСУ збили два дрони-камікадзе Shahed-136





Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Віталій Кім.



"Минус 2 мопеда", - написав він.



Пізніше він повідомив про "прильоти" та нові збиття ворожих БПЛА українськими захисниками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Миколаївщині збили два ворожі іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які в народі за свій специфічний звук мотора прозвали "мопедами".Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації"Минус 2 мопеда", - написав він.Пізніше він повідомив про "прильоти" та нові збиття ворожих БПЛА українськими захисниками.

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