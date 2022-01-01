На Миколаївщині ЗСУ збили два дрони-камікадзе Shahed-136

На Миколаївщині ЗСУ збили два дрони-камікадзе Shahed-136
На Миколаївщині збили два ворожі іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які в народі за свій специфічний звук мотора прозвали "мопедами".

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Минус 2 мопеда", - написав він.

Пізніше він повідомив про "прильоти" та нові збиття ворожих БПЛА українськими захисниками.


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Теги: Миколаївщина, дрони-камікадзе, ЗСУ
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