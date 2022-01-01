За годину українські захисники знищили 11 дронів-камікадзе на Півдні
Сьогодні, 03:00
Українські військові 16 жовтня лише за 1 годину збили 11 ворожих дронів-камікадзе. Російська авіація так і не долетіла до свого місця призначення.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Дрони-камікадзе іранського виробництва вдалося знищити на Півдні України. Вони намагалися атакувати нашу країну впродовж 21:30 – 22:30 16 жовтня.
9 Shahed-136 ліквідували Повітряні сили, а ще по одному – нацгвардійці та тероборонівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Дрони-камікадзе іранського виробництва вдалося знищити на Півдні України. Вони намагалися атакувати нашу країну впродовж 21:30 – 22:30 16 жовтня.
9 Shahed-136 ліквідували Повітряні сили, а ще по одному – нацгвардійці та тероборонівці.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За годину українські захисники знищили 11 дронів-камікадзе на Півдні
Сьогодні, 03:00
Росія атакувала Миколаїв: дрони влучили у промислові об'єкти
Сьогодні, 01:45
На Миколаївщині ЗСУ збили два дрони-камікадзе Shahed-136
Сьогодні, 00:50
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Календарі з бійцями ЗСУ та шалені втрати окупантів: Добрі новини від ВолиньPost за 16 жовтня
16 жовтень, 23:28
Медіа