За годину українські захисники знищили 11 дронів-камікадзе на Півдні





Про це



Дрони-камікадзе іранського виробництва вдалося знищити на Півдні України. Вони намагалися атакувати нашу країну впродовж 21:30 – 22:30 16 жовтня.



9 Shahed-136 ліквідували Повітряні сили, а ще по одному – нацгвардійці та тероборонівці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові 16 жовтня лише за 1 годину збили 11 ворожих дронів-камікадзе. Російська авіація так і не долетіла до свого місця призначення.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Дрони-камікадзе іранського виробництва вдалося знищити на Півдні України. Вони намагалися атакувати нашу країну впродовж 21:30 – 22:30 16 жовтня.9 Shahed-136 ліквідували Повітряні сили, а ще по одному – нацгвардійці та тероборонівці.

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